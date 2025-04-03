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Boykot soruşturmasında çok sayıda gözaltı: Aralarında 1 ünlü oyuncu da var!

Boykot soruşturmasında çok sayıda gözaltı: Aralarında 1 ünlü oyuncu da var! İşte o isim...

Boykot soruşturmasında çok sayıda gözaltı: Aralarında 1 ünlü oyuncu da var!
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Boykot soruşturmasında çok sayıda gözaltı: Aralarında 1 ünlü oyuncu da var! İşte o isim...

Boykot soruşturmasında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alındı

Sosyal medyada yapılan boykot çağrılarına ilişkin başlatılan soruşturmada 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet güçleri aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.

Boykot soruşturmasında çok sayıda gözaltı: Aralarında 1 ünlü oyuncu da var!

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından "boykot" çağrısı yapılmıştı.

Boykot çağrılarına ilişkin başlatılan soruşturmada 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrılarına yönelik nefret ve ayrımcılık ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Boykot soruşturmasında çok sayıda gözaltı: Aralarında 1 ünlü oyuncu da var!

ÜNLÜ OYUNCU DA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında 16 yakalama kararı verildi. Emniyet güçleri 11 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da bulunuyor.

Gözaltına alınanlar işlemleri için emniyete götürülürken, beş kişiyi arama çalışması sürüyor.

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