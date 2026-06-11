MSB'den son dakika: Kıbrıs Türklerinin güvenliği tehdidinde en sert cevabı veririz!

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlığındadır." ifadeleri kullanıldı.

MSB'den yapılan açıklamada "Türkiye ile KKTC'nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askeri ittifakın, Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlığındadır" ifadeleri kullanıldı.

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