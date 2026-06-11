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Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Selin Ciğerci'den tut, Vatan Bilgisayar'ın sahibine kadar gözaltı!

İstanbul'da ünlülülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında geni gözaltıları var. Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan'dan tut Selin Ciğerci'nin de adı geçtiği tam 22 ünlü gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Selin Ciğerci'den tut, Vatan Bilgisayar'ın sahibine kadar gözaltı!
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Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Selin Ciğerci'den tut, Vatan Bilgisayar'ın sahibine kadar gözaltı!

İstanbul'da ünlülülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında geni gözaltıları var. Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan'dan tut, Selin Ciğerci'nin de adı geçtiği tam 22 ünlü gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Selin Ciğerci'den tut, Vatan Bilgisayar'ın sahibine kadar gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, gözaltı listesinde Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan'ın da yer alması dikkat çekti.

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Selin Ciğerci'den tut, Vatan Bilgisayar'ın sahibine kadar gözaltı!

EŞ ZAMANLI BASKINLAR DÜZENLENDİ

Önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında iş, sanat ve magazin dünyasından tanınmış isimlerin de gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyonda gözaltına alınan isimler şöyle:

Ayşe Hatun Önal
Tolga Çam
Ferhan Kaya
Murat Saygı
Enis Ahmet Onat
Ahmet Karoğlu
Emre Tari
Hasan Vatan
Kerimcan Durmaz
Kenan Doğulu
Beren Saat
Mehmet Cem Karcı
Berdan Mardini
Reyhan Küçükyeğen
Ozan Doğulu
Yaşar İpek
Mehmet Yıldız
Tessy Ramos Correira
Enis Arıkan
Rafet Eren Yorulmazer
Ali Efe Bezci
Selin Ciğerci

EMNİYETE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifade ve sorgu işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece'deki merkez yerleşkesine sevk edildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

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