Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga: Selin Ciğerci'den tut, Vatan Bilgisayar'ın sahibine kadar gözaltı!

İstanbul'da ünlülülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında geni gözaltıları var. Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan'dan tut, Selin Ciğerci'nin de adı geçtiği tam 22 ünlü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, gözaltı listesinde Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan'ın da yer alması dikkat çekti.

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Önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında iş, sanat ve magazin dünyasından tanınmış isimlerin de gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Operasyonda gözaltına alınan isimler şöyle:

Ayşe Hatun Önal

Tolga Çam

Ferhan Kaya

Murat Saygı

Enis Ahmet Onat

Ahmet Karoğlu

Emre Tari

Hasan Vatan

Kerimcan Durmaz

Kenan Doğulu

Beren Saat

Mehmet Cem Karcı

Berdan Mardini

Reyhan Küçükyeğen

Ozan Doğulu

Yaşar İpek

Mehmet Yıldız

Tessy Ramos Correira

Enis Arıkan

Rafet Eren Yorulmazer

Ali Efe Bezci

Selin Ciğerci

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EMNİYETE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından ifade ve sorgu işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece'deki merkez yerleşkesine sevk edildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

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