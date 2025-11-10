CHP Pendik ilçe başkanlığından yoğun katılımlı 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinliği

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024 ve 2025 yılları için 10 Kasım'ı içine alan haftayı ara tatil olarak belirlemesi eleştirildi. Temsilciler, 2019'da başlayan ara tatil uygulamasından bu yana ilk kez bu kararın alındığına dikkat çekerek, bu durumu tesadüf olarak görmediklerini belirtti.