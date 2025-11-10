CHP Pendik ilçe başkanlığından yoğun katılımlı 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinliği
Yayınlanma:
10 Kasım 2025 16:34
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pendik İlçe Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü olan 10 Kasım münasebetiyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinliği düzenlendi.
İlçe Başkanı Niyazi Güneri ve Gençlik Kolları Yöneticisi Avukat Emre Yıldırım'ın gerçekleştirdiği basın açıklamasında, 10 Kasım haftasının ara tatile denk getirilmesi kararına sert tepki gösterildi.
Saygı, Minnet ve Özlemle Anma Zinciri
CHP Pendik İlçe Başkanlığı'nın 10 Kasım anma programı, Pendik merkezde yapılan Çelenk Sunma Töreni ile başladı. Törenin ardından, partililer ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla, Ulu Önder'e duyulan saygının ifadesi olarak Sessiz Yürüyüş gerçekleştirildi.
Anma programı, yürüyüşün hemen akabinde düzenlenen basın açıklaması ile devam etti. İlçe Başkanı Sayın Niyazi Güneri ve Gençlik Kolları Yöneticisi Avukat Emre Yıldırım, ortaklaşa yaptıkları açıklamada 10 Kasım'ın anlamı ve güncel eğitim politikaları üzerine odaklandı. Etkinlik, anma programının sonunda Atatürk'ün ruhuna ithafen Çamlık Mahallesi'nde yapılan Lokma Dağıtımı ile sona erdi.
Basın Açıklamasında Eğitim Bakanlığı Kararına Sert Eleştiri
Basın açıklamasında söz alan İlçe Başkanı Güneri ve Av. Yıldırım, 10 Kasım'ın sadece bir anma günü değil, aynı zamanda Atatürk'ün düşüncelerini ve devrimlerini geleceğe taşıma, Atamızın mirasına sahip çıkma günü olduğunun altını çizdi.
Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2024 ve 2025 yılları için 10 Kasım'ı içine alan haftayı ara tatil olarak belirlemesi eleştirildi. Temsilciler, 2019'da başlayan ara tatil uygulamasından bu yana ilk kez bu kararın alındığına dikkat çekerek, bu durumu tesadüf olarak görmediklerini belirtti.
"Bu yalnızca bir planlama tercihi değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına yönelik sistemli bir görmezden gelme çabasıdır."
Açıklamada, Bakan Yusuf Tekin'in Cumhuriyet ve laiklik karşıtı söylemleri hatırlatılarak, bu kararın Başöğretmen Atatürk'ün ve Cumhuriyet değerlerinin eğitim sistemindeki yerini azaltma çabası olduğu iddia edildi.
Geleceğe Verilen Söz: "10 Kasım'ı Tatille Gölgeleyemezsiniz"CHP Pendik Temsilcileri, 10 Kasım'ın bir "tatil" günü olmadığının, bilakis ulusal birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirme ve öğrencilere Atatürk'ün yaptıklarını aktarma günü olduğunun vurguladı."Okullarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü görünmez kılmaya çalışan her girişimi üzülerek ve onlar adına utanarak izliyoruz," denilen açıklamada, milletin kurucusu Atatürk'ü asla unutmayacağı ve Cumhuriyet değerlerinin ilelebet yaşayacağı belirtildi.
Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Yerel