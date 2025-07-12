CHP lideri Özel'den olay iddia: O baklavacıyı 1 ay eğitmişler, elimizde görüntüler var!

Baklava kutusunda rüşvet aldığı görüntülenen Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter ile ilgili CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çekici bir iddia gündeme geldi...

Özel, "Polis onu bir ay önce çevirmede yüzde 99.9 uyuşturucu ile yakalamış. O baklavacıyı bir ay boyunca eğitmişler. Elimizde 32 saatlik görüntü var." dedi. İddianın ardından Özel ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 4 Temmuz'da düzenlenen "rüşvet" soruşturması kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara tutuklanırken, "baklava" skandalı soruşturmaya damga vurdu. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, makamında baklava kutusunda 110 bin euro ile suçüstü yakalandı. Tüter de sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖZEL: BAKLAVACIYI 1 AY EĞİTMİŞLER, ELİMİZDE GÖRÜNTÜLER VAR

Antalya'da miting düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, skandal görüntülerle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme getirdi. Özel, şunları söyledi: "Bakın günlerdir, baklavacı var ya baklavacı. Hani polis 'Aç kutuyu' deyince gayet sakin, hazırlıklı olarak kutuyu açan o baklavacı var ya. Bir ay önce polis onu almış. Onu bir ay önce çevirmede kaçak içkiler ve şüpheli paketle yüzde 99.9 uyuşturucu ile yakalamış. O baklavacıyı bir ay boyunca eğitmişler.

"KENDİLERİNCE İTİRAFÇI YAPTILAR"

O baklavacıyı oraya peşinden de çantacıyı yollamışlar. Elimizde 32 saatlik görüntü var. Dakika dakika planlamışlar. Dün dedim ya Melih Gökçek'in oğlu Bozuk tohum. O Bozuk Tohum'un baklavacı var ya bize hesabını sorduğu baklava kutusunu bir aydır planlamışlar. Plan ne? Baklavacıyı aldılar. Kendilerince itirafçı yaptılar. Manavgat'ta AKP ile CHP arasında 3 meclis üyesi fark var. Baklavacı 4 isim söyledi. İçeri aldılar. Hızla belediye meclis seçimine gidip Manavgat'ı AKP'ye geçirmeye çalıştılar. Tam o sırada belediye meclis üyeleri istifalarını verdiler. Onların yerine meclis üyelerin yedekten geldi. AKP'nin hesabı o anda tutmadı."

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"MANAVGATLI'NIN VERMEDİĞİ İLÇEYİ ALMAK İSTEDİLER"

Peki ne oldu? Savcı baklavacıyı yeniden çağırdı. Baklavacı dört meclis üyesinin daha adını verdi. Ben itirafçıyım dedi. 4'ünü de aldırdı. Yeniden AKP, CHP'nin önüne geçti. Yeniden seçim yapıp Manavgatlı'nın AKP'ye vermediği ilçeyi alacaklar. O sırada ortaya çıktı ki meclis üyelerimiz gözaltına alınırken istifa etmişler. Yerine yedekler yeniden çağırılacak. AKP başvuruyor çağıramazsınız. Başkanı seçeceğiz sonra çağıracaksınız' bu işlemi yapan savcının eşi Manavgat İlçe Seçim Kurulu başkanı. Biz olmaz dedik. İtiraz ettik. itiraz Ankara'ya YSK'ya gitti. YSK CHP haklıdır dedi. Bugün yazıyı yolladı. Bu kumpasa karşı akşam üstü savcının eşi Manavgat ilçe seçim kurulu başkanı imza atmak yerine hastayım dedi rapor aldı.

"ÖZEL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Özel'in iddiasının ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özel'in partisinin bugün Antalya'da gerçekleştirilen açık hava etkinliğinde, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesinde mevcut bir soruşturma evrakıyla ilgili olarak açıkça gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaydığı belirtildi. Açıklamada, bu eylemleri nedeniyle Özel hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi gereği "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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