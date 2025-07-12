Şimdi gözler Ankara'ya çevrildi: İşte başkan Erdoğan'ın tarihi konuşması!

Şimdi gözler Ankara'ya çevrildi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'tarihi konuşma' yapacağını söyledi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyecek? İşte önemli detaylar...



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'tarihi konuşma' yapacağını söylemesinin ardından gözler bugüne çevrilmişti. Erdoğan'ın, bugün Ankara'da saat 10'da açıklama yapacak.

Türkiye 41 yıllık terörün sonu için tarihi günlere tanıklık ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK'nın silah bırakması sonrası önemli açıklamalarda bulundu. "Bugün siyasi tarihimizin açısından, bölge açısından tarihi bir gün" diyen Sözcü Çelik, PKK'nın silah bırakma sürecinin çok hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğini vurguladı. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı tarihi konuşmanın da saat 10.00'da başlayacağını bildirdi.

SAAT BELLİ GÖZLER ANKARA'DA!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacağı önemi mesaj öncesinde dün "Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin." açıklamasında bulunmuştu.

KIZILCAHAMAM KAMPI BAŞLADI

AK Parti'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 32'nci İstişare ve Değerlendirme kampı başladı.

AK Parti'de bu yıl 32'nci kez düzenlenen kamp programında milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve parti kurulları bir araya gelecek. İç ve dış gelişmeler ile siyasetteki güncel konular ele alınacak. Ayrıca bazı bakan ve parti yöneticileri de sunumlar yapacak.

Kampta AK Parti’nin yeni döneme ilişkin yol haritası konuşulacak. 3 yıllık seçimsiz dönem boyunca sahada yürütülecek çalışmalar planlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 32'nci İstişare ve Değerlendirme kampında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Aziz milletim, MKYK ile diğer merkez kurullarımızın kıymetli üyeleri, değerli milletvekilleri aziz dava ve yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

AK Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantılarımızın 32.'sinde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. AK Parti'nin büyümesi için aşkla koşturan tüm dava ve yol arkadaşlarıma selamlarımı yolluyorum.

Türkiye Yüzyılını kutlu bir şafak bilen her kademede fedakarca görev yapan tüm yol ve dava arkadaşlarımı hürmetle selamlıyor, Rabbim muhabbetimizi daim etsin diyorum.

Başdanışmanım Yiğit Bulut kardeşimizi Hakka uğurladık. Ağır bir rahatsızlık geçirdi. Hastanede ziyaret ettiğimde çok çok ağır bir durumdaydı. Kaderin üstünde bir kader var. Temkinli olduğunu gördüm. Mekanı cennet olsun inşallah.

Beraberce birer Fatiha okuyalım, görevimizi yerine getirmiş olalım. Aramızdan ayrılanlara yüce Allah'tan rahmet diliyorum.

12 vatan evladını, 12 kahramanı şehit verdik. Yüreğimiz dağlandı. Metan gazına maruz kalarak şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mevla rahmetiyle onları kuşatsın. Mekanları inşallah cennet olsun.

Dün son dönem insanlık tarihinin en utanç verici hadiselerinden biri olan Srebrenitsa soykırımının 30. yıl dönümüydü. Türkiye olarak bir daha benzer acıların yaşanmaması için Bosna Hersek'in ve Boşnak kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

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Tam 22 aydır katliama maruz kalan Gazzeli kardeşlerimizin yanında olacağımızı tekrar ifade ediyoruz.

Farklı fikirleri zenginlik bildik. Yapıcı eleştiriyi yolumuzu aydınlatan fener olarak gördük.

Bugün ve yarın düzenleyeceğimiz oturumlarımızda farklı başlıklarda istişareler olacak. Toplantılarımızın ayırt edici özelliği ortak akla vesile olmasıdır.

"ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADIK"

Şehitlerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Onları unutmadık unutmayacağız. Ay yıldızlı bayrağımız özgürce dalgalanacak.

1984'teki ilk eyleminden sonra terör Türkiye'de her geçen gün tırmandı. O günden sonra nice hükümetler geldi. Hepsi de terörün kökünü kazıyacağız, dedi. Faili meçhuller, beyaz toroslar, yakılan köyler, bir gecede göçe zorlanan aileler yanlış uygulamalardan biriydi. Terörü bitirmek yerine büyüttü. Hataların bedelini hep beraber ödedik. Türkiye bu terör saldırılarıyla istikrarsız hale geldi. Ülkemizin huzuruna, birliğine, kardeşliğine çok büyük hasarlar verdi.

Terörle mücadele silahlarımızı ürettik. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ'yü tüm kurumlarımızdan temizledik. Terörle mücadeledeki engelleri kaldırdık. Bahçeli'nin çağrısıyla Terörsüz Türkiye için bir dizi adım attık. Fırsat penceresini değerlendirmek için çok hassas bir süreç yürüttük. Dün de örgüt aldığı kararı hayata geçirdiğini, merasim yaparak silahlarını bıraktı.

Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir.

ERDOĞAN'DAN TARİHİ MESAJLAR

Dün itibarıyla 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir. Türkiye gözyaşlarıyla dolu sayfayı dün itibarıyla bırakmaya başlamıştır. Bugün, unutmayın yeni bir gündür,

Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır.

Bugün Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır.

"PAZARLIK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Son dönemde takip ettiğimiz Terörsüz Türkiye projesi, açık söylüyorum bir müzakerenin, bir pazarlığın, bir al ver sürecinin neticesi değildir. Herkes şundan emin olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurunu çiğnetmeyiz, başını öne asla eğdirtmeyiz. Terörsüz Türkiye projemizi bu anlayışla izliyoruz. İttifak ortağımız MHP Genel Başkanı Bahçeli ve kadrosunun milliyetçiliğini, vatanseverliğini, Türkiye aşkını sorgulamak hiç kimsenin haddi değildir.

Şahsımın, AK kadronun milliyetçiliğini, vatanseverliğini ve Türkiye aşkını hiç kimse sorgulayamaz. Bu kimsenin haddi değildir, hakkı da değildir.

Terör biterken terör istismarı da bitecek. Kimsenin zihninde soru işareti olmasın. Türkiye kazanmıştır. Milletim kazanmıştır. Türk, Kürt, Arap 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır.

Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz, ne yapıyorsak istiklalimiz için, istikbalimiz için yapıyoruz.

Hamdolsun 41 yıllık parantez kapanmaktadır. Terör duvarı yıkılmaktadır. Sokaklarımız ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır.

Biz tarih sahnesine dün çıkmış bir millet değiliz. Türklerin İskitler ve Sakalar ismiyle 8. yüzyıldan itibaren olduğunu biliyoruz. Talas savaşının ardından Türkler Müslüman oldular. O günden bu güne Türk deyince Müslüman, Müslüman deyince Türk akla gelir.

"TÜRKİYE KAZANMIŞTIR"

Türkiye kazanmıştır, milletim kazanmıştır. Türk, Kürt, Arap, 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır. Birliğimize, bütünlüğümüze, vatanımıza, milletimize, huzurumuza kast edecek hiçbir girişimin içinde olmayız. Böyle girişimlere asla ve asla müsaade etmeyiz. Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayaktadır. Çok daha kuvvetlidir, onurludur, istikbali için düne göre çok daha umutludur. 41 yıllık parantez kapanmaktadır. Terör duvarı yıkılmaktadır. Aziz milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı bayram etmeli.

Biz tarih sahnesine dün çıkmış bir millet değiliz. Uzun bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz.

Bırakınız tedirgin olmayı milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalı.

"TARİH TEKERRÜR EDİYOR"

Bugün bu kirli tezgahı bozuyor ve alt üst ediyoruz. Tarih tekerrür ediyor. Bugün Türk, Kürt aralarında engel olmadan kucaklaşıyor. Bugün Malazgirt ruhu, bugün Kudüs ittifakı, bugün İstiklal Savaşı'nın nüvesi yeniden şekilleniyor.

Şimdi oturup konuşacağız. Muhabbet ve kardeşlik için aradaki terör engelini kaldırarak ruberu konuşacağız. 86 milyon biriz beraberiz ezelden beri kardeşiz. Tüm farklılıklarımıza rağmen hep birlikte Türkiye'yiz.

İnşallah Türkiye bu mücadeleyi taçlandırıyor.

Kürt kardeşim meselen mi var? Arada terör silah olmadan konuşacağız.

Alevi kardeşim sorunun mu var? Oturup konuşacağız.

KOMİSYON KURULACAK

Altını çizerek söylüyorum. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti ile bu süreci pişirerek sürdüreceğiz.

Kaynak: Haber7

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