Hadise'den soluk kesen görüntüler: Sahnede duş alıp yatakta şarkı söyledi!

Sosyal medyayı sallayan dans

Özellikle pembe sahne kostümü fazla bulunan Hadise'nin sandalyeyle yaptığı dans da sosyal medyayı salladı.

Kimi Hadise'nin konserini "İkon yaptı yine yapacağını" diyerek beğenirken kimi ise bu konserdeki kıyafet ve dansları 'vasat' buldu.