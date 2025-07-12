Hadise'den soluk kesen görüntüler: Sahnede duş alıp yatakta şarkı söyledi!
Yayınlanma:
12 Temmuz 2025 11:03
Hadise, Harbiye konserinde sahneyi resmen salladı. Konserin ilkini gerçekleştiren Hadise, şovları ve 20 kişilik uluslararası dansçılarıyla son günlerin en çok konuşulacak sahnelerine imza attı. Sahnede duş alıp yatakta şarkı söyledi...
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'Hadise' yarattı! Yatak dansıyla sahneyi salladı Hadise, Harbiye'de verdiği konserle gündeme bomba gibi düştü. İddialı dans ve sahne koreografisiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı, sahnede duş alıp yatakta şarkı söyledi.
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Hadise, uzun zamandır hazırlandığı Harbiye konserinde ağızları açıkta bıraktı. Konserin ilkini gerçekleştiren Hadise, şovları ve 20 kişilik uluslararası dansçılarıyla son günlerin en çok konuşulacak sahnelerine imza attı.
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Şarkıcı, sahnede duş aldı. Bununla yetinmeyen Hadise, sahnede kırmızı bir yatak üzerinde şarkılarını söyledi.
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Hadise'nin Harbiye konseri konuşuluyor: Yatakta dans, cesur kıyafetler ve sahnede duş...
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Hadise, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenlerine resmen şov yaptı. Hadise'nin Harbiye konserinde seçtiği kıyafetler, dansları ve sahnede adeta yağmur yağdırması sosyal medyayı salladı.
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Hadise, haftalardır kalabalık ekibiyle hummalı bir hazırlık yürüttüğü Harbiye konserinin ilkini 10 Temmuz'da gerçekleştirdi.
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Sahne şovlarını yenileyen ünlü şarkıcı konserlerine 20 kişilik uluslararası dansçılardan oluşan şov ekibiyle çıktı.
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Konser Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz ve kız kardeşi Derya Açıkgöz de katıldı.
Annesi ve kardeşinin de konserde olduğu anlarda Hadise inanılmaz şovlara imza attı. Sosyal medyada Hadise konuşuldu. Yatakta dans ettiği anlar, cesur mini etekli kostümleri ve sahnedeki duşuyla adından söz ettiren Hadise eleştiri de aldı.
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Sosyal medyayı sallayan dans Özellikle pembe sahne kostümü fazla bulunan Hadise'nin sandalyeyle yaptığı dans da sosyal medyayı salladı.
Kimi Hadise'nin konserini "İkon yaptı yine yapacağını" diyerek beğenirken kimi ise bu konserdeki kıyafet ve dansları 'vasat' buldu.
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