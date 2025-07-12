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Hadise'den soluk kesen görüntüler: Sahnede duş alıp yatakta şarkı söyledi!

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Hadise'den soluk kesen görüntüler: Sahnede duş alıp yatakta şarkı söyledi!
Hadise, Harbiye konserinde sahneyi resmen salladı. Konserin ilkini gerçekleştiren Hadise, şovları ve 20 kişilik uluslararası dansçılarıyla son günlerin en çok konuşulacak sahnelerine imza attı. Sahnede duş alıp yatakta şarkı söyledi...
Hadise'den soluk kesen görüntüler: Sahnede duş alıp yatakta şarkı söyledi! 1 110

'Hadise' yarattı! Yatak dansıyla sahneyi salladı
Hadise, Harbiye'de verdiği konserle gündeme bomba gibi düştü. İddialı dans ve sahne koreografisiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı, sahnede duş alıp yatakta şarkı söyledi.

Hadise'den soluk kesen görüntüler: Sahnede duş alıp yatakta şarkı söyledi! 2 210

Hadise, uzun zamandır hazırlandığı Harbiye konserinde ağızları açıkta bıraktı. Konserin ilkini gerçekleştiren Hadise, şovları ve 20 kişilik uluslararası dansçılarıyla son günlerin en çok konuşulacak sahnelerine imza attı.

Hadise'den soluk kesen görüntüler: Sahnede duş alıp yatakta şarkı söyledi! 3 310

Şarkıcı, sahnede duş aldı. Bununla yetinmeyen Hadise, sahnede kırmızı bir yatak üzerinde şarkılarını söyledi.

Hadise'den soluk kesen görüntüler: Sahnede duş alıp yatakta şarkı söyledi! 4 410

Hadise'nin Harbiye konseri konuşuluyor: Yatakta dans, cesur kıyafetler ve sahnede duş...

Hadise'den soluk kesen görüntüler: Sahnede duş alıp yatakta şarkı söyledi! 5 510

Hadise, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenlerine resmen şov yaptı. Hadise'nin Harbiye konserinde seçtiği kıyafetler, dansları ve sahnede adeta yağmur yağdırması sosyal medyayı salladı.

Hadise'den soluk kesen görüntüler: Sahnede duş alıp yatakta şarkı söyledi! 6 610

Hadise, haftalardır kalabalık ekibiyle hummalı bir hazırlık yürüttüğü Harbiye konserinin ilkini 10 Temmuz'da gerçekleştirdi.

Hadise'den soluk kesen görüntüler: Sahnede duş alıp yatakta şarkı söyledi! 7 710

Sahne şovlarını yenileyen ünlü şarkıcı konserlerine 20 kişilik uluslararası dansçılardan oluşan şov ekibiyle çıktı.

Hadise'den soluk kesen görüntüler: Sahnede duş alıp yatakta şarkı söyledi! 8 810

Konser Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz ve kız kardeşi Derya Açıkgöz de katıldı.

Annesi ve kardeşinin de konserde olduğu anlarda Hadise inanılmaz şovlara imza attı. Sosyal medyada Hadise konuşuldu. Yatakta dans ettiği anlar, cesur mini etekli kostümleri ve sahnedeki duşuyla adından söz ettiren Hadise eleştiri de aldı.

Hadise'den soluk kesen görüntüler: Sahnede duş alıp yatakta şarkı söyledi! 9 910

Sosyal medyayı sallayan dans
Özellikle pembe sahne kostümü fazla bulunan Hadise'nin sandalyeyle yaptığı dans da sosyal medyayı salladı.

Kimi Hadise'nin konserini "İkon yaptı yine yapacağını" diyerek beğenirken kimi ise bu konserdeki kıyafet ve dansları 'vasat' buldu.

Hadise'den soluk kesen görüntüler: Sahnede duş alıp yatakta şarkı söyledi! 10 1010
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