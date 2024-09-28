  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar oldu? 28 Eylül altın fiyatları

Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar oldu? 28 Eylül altın fiyatları

Yayınlanma:
Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar oldu? 28 Eylül altın fiyatları
Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar oldu? Birçok yatırımcı bunu merak ediyor. Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar oldu? 28 Eylül altın fiyatları...
Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar oldu? 28 Eylül altın fiyatları 1 14

Yatırımcılar ve vatandaşlar hem iç hem de dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gün, çeyrek altın 4 bin 671 liradan ve gram altın 2 bin 919 liradan başladı. Altın fiyatları şu şekilde:

Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar oldu? 28 Eylül altın fiyatları 2 24

Gram altın fiyatı

Alış: 2.919,66

Satış: 2.920,22

Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar oldu? 28 Eylül altın fiyatları 3 34

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4.671,45

Satış: 4.774,56

Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar oldu? 28 Eylül altın fiyatları 4 44

ONS altın fiyatı

Alış 2.656,73

Satış: 2.659,75

Cumhuriyet altını

Alış: 18.685,81

Satış: 19.039,82

Yarım altın fiyatı

Alış: 9.313,71

Satış 9.549,11

Ata altın fiyatı

Alış: 20.209,61

Satış: 20.723,27

14 ayar bilezik gramı fiyatı

Alış: 1.649,25

Satış: 2.501,58

HABERE YORUM KAT