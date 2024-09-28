Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar oldu? 28 Eylül altın fiyatları

Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar oldu? Birçok yatırımcı bunu merak ediyor. Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar oldu? 28 Eylül altın fiyatları...

1 4 Yatırımcılar ve vatandaşlar hem iç hem de dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gün, çeyrek altın 4 bin 671 liradan ve gram altın 2 bin 919 liradan başladı. Altın fiyatları şu şekilde: 2 4 Gram altın fiyatı Alış: 2.919,66 Satış: 2.920,22 3 4 Çeyrek altın fiyatı Alış: 4.671,45 Satış: 4.774,56 4 4 ONS altın fiyatı Alış 2.656,73 Satış: 2.659,75 Cumhuriyet altını Alış: 18.685,81 Satış: 19.039,82 Yarım altın fiyatı Alış: 9.313,71 Satış 9.549,11 Ata altın fiyatı Alış: 20.209,61 Satış: 20.723,27 14 ayar bilezik gramı fiyatı Alış: 1.649,25 Satış: 2.501,58



