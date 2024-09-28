Çeyrek, gram, yarım, tam altın ne kadar oldu? 28 Eylül altın fiyatları

Yatırımcılar ve vatandaşlar hem iç hem de dış piyasaya hakim olmak için altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Gün, çeyrek altın 4 bin 671 liradan ve gram altın 2 bin 919 liradan başladı. Altın fiyatları şu şekilde:
Gram altın fiyatı
Alış: 2.919,66
Satış: 2.920,22
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 4.671,45
Satış: 4.774,56
ONS altın fiyatı
Alış 2.656,73
Satış: 2.659,75
Cumhuriyet altını
Alış: 18.685,81
Satış: 19.039,82
Yarım altın fiyatı
Alış: 9.313,71
Satış 9.549,11
Ata altın fiyatı
Alış: 20.209,61
Satış: 20.723,27
14 ayar bilezik gramı fiyatı
Alış: 1.649,25
Satış: 2.501,58