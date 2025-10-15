Çekmeköy'de hareketli dakikalar: İETT otobüsü kaldırıma çıkarak dehşet saçtı! Araçlara ve yayalara çarptı!

Çekmeköy'de hareketli dakikalar: Bir İETT otobüsü, iddiaya göre motosiklet sürücüsüyle tartışan şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Çok sayıda araç ve yayaya çarpan otobüsün karıştığı kazada yaralılar yola savruldu.

İstanbul Çekmeköy Çamlık Mahallesi'nde İETT otobüsü dehşet saçtı. İddiaya göre otobüs şoförü bir motosiklet sürücüsüne sinirlendi.

Seyir halindeyken öfkelenen İETT şoförünün kullandığı araç kontrolden çıktı ve çok sayıda araç ve yayaya çarptı.

Ortalık savaş alanına dönerken İETT şoförü kaza sonrası aracın içerisinde baygınlık geçirdi.

Yaralılar yola saçıldı, otobüsteki yolcular panik halinde kendilerini kaldırıma attı. Otobüste olanlar ve olay sonrası yaşananlar cep telefonuyla kaydedildi.

Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

