CANLI YAYIN: Kenetlenme işlemi tamam! İlk Türk astronot uzayda!

Türkiye 'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na 13.40'ta kenetlendi. Astronotlar için karşılama töreni de TSİ 15:30'da yapılacak.

TAKSİM VE KIZILAY'DA İZLENECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu tarihi an, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarımızda ve bilim merkezlerimizde yaşanacak. Herkes bu anları, ekranları başında da takip edebilecek. Milletimiz, gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda kenetlenmeye hazır" ifadelerini kullandı.

KENETLENME SAATİ DEĞİŞTİ

İlk yapılan planlamada kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesinin 13:15'te gerçekleşmesi bekleniyordu. Axiom'un X hesabından yapılan açıklamada, kenetlenmenin beklenenden daha erken olacağı ve tahmini olarak TSİ 12:19'da gerçekleşeceği bildirilmişti. Son yapılan açıklamada ise kapsülün kenetlenmesinin TSİ 13:40'a gerçekleşeceği belirtildi.

GEZERAVCI, EKİP ARKADAŞLARINA HEDİYE VERECEK

Alper Gezeravcı'nın bu sırada istasyonda kendilerini bekleyen yeni ekip arkadaşlarına Türkiye'den götürdüğü hediyeleri vermesi bekleniyor. İstasyonda halihazırda Rus, ABD'li, Japon ve Danimarkalı 7 astronot bulunuyor. Gezeravcı ve ekibiyle bu sayı 11'e çıkmış olacak. Gezeravcı, uzay istasyonunda geçireceği 14 gün boyunca 13 farklı deney gerçekleştirecek.