Skandal rüşvet diyaloğu ifşa oldu: CHP'li belediyede çaycı olmak tam 250 bin TL!

Mersin Yenişehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda, 1'i belediye başkan yardımcısı 12 kişinin tutuklanmıştı. Belediyede bir skandal daha ortaya çıktı. Belediyede bazı kişilerin rüşvetle işe yerleştirildiği belirlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Nisan'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 2'si serbest bırakıldı, 31'i adliyeye sevk edildi.

Yenişehir Belediyesine yönelik "rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 33 şüpheli gözaltına alınmıştı. Polis ekipleri, 10 Nisan'da belediyenin Limonluk Mahallesi'ndeki binası ve zanlıların adreslerinde arama yapmıştı.

10 Nisan'da gerçekleştirilen operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı.

1'İ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan, 6 belediye personeli ve 5 şirket sahibi tutuklandı, 19'u ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

ÇAYCIDAN ALINAN 250 BİN TL'LİK RÜŞVET

Operasyon çerçevesinde bazı şüphelilerin rüşvet alarak bazı kişileri belediyede işe yerleştirdiği de iddialar arasında yer aldı.

O iddialardan biri ise polisin teknik takip yaptığı sırada kayda alındı. Polisin planlı çalışmasında işe yerleştirilen şahsın 250 bin TL olarak anlaşmaya vardığı parayı şüpheliye bir poşetle teslim ettiği ileri sürüldü. Polisin paranın teslim edilmesinin ardından araçtaki paraları görüntülediği dosyada yer aldı.

Rüşvetle çaycı olan şüpheli M.Ç. ile parayı aldığı belirtilen şüpheli S.Ö.'nün aralarındaki görüşme ise rüşveti belgeledi. Öte yandan, kamyon şoförlüğü için ise en az 300 bin TL rüşvet istendiği de konuşmalara yansıdı.

RÜŞVET DİYALOGLARI ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan konuşmalarda şu ifadeler yer aldı:

"Şüpheli S.Ö.: "40 bin TL maaş, 250-300 bin TL istiyorlar, hemen başlatırlar seni"

M.Ç.: Garantisi var mı?

S.Ö.: En az 3,5-4 sene, kendini sevdirdiğin zaman emekli oluncaya kadar"

M.Ç.: Direkt 250 mi istiyor adam nakit. Buna yapacak bir şey yok mu?

S.Ö.: 300 istiyorlar da 250 düşmüş hali, 1-2 kişiyi de aldırdık."

Geçtiğimiz yılın 8'inci ayında çaycı olarak işe giren şüpheli M.Ç'nin polis operasyonu ile gözaltına alınmasının ardından rüşvet iddiasını kabul etmediği, S.Ö.'nün kendisinden borç istediğini, bir site yakınlarında buluşup kendisine 250 bin TL verdiğini söylediği öğrenildi.

"İHTİYAÇ OLANLARA REFERANS OLDUM"

Rüşvetle işe aldırma konusunda S.Ö.'nün Yenişehir Belediye Başkanının şoförlüğünü yapan özel kaleminde görevli T.K. ve S.O.O.'yla birlikte hareket ettiği iddia edildi. Başkan şoförü T.K.'nin ise bu iddialara karşı, "İhtiyacı olanlara referans oldum" diyerek kendini savunduğu alınan bilgiler arasında yer aldı.

Şüpheli T.K.'nin ayrıca, rüşvet karşılığı bazı taşınmazlar aldığı, izini kaybettirmek için de kardeşi K.K.'nın üzerine devrettirdiği de dosyada yer aldı.

Kaynak: Haber7

Başkan Erdoğan talimat verdi, Bakan Tekin duyurdu: Okullarla ilgili yeni tedbirler yolda!

Tuzla’da “İshakpaşa Parkı” 23 Nisan'da açılıyor

İran, gözü iyice kararttı: Biri İsrail bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi!