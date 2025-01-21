Can Ataklı bu sefer ters köşe yaptı! Yolsuzluk CHP'yi sarmış durumda

sosyal medya hesaplarından sürekli AK Parti seçmeni ve muhafazakar kesime ağır hakaretlerde bulunan gazeteci Can Ataklı, bu defa ters köşe yaparak CHP'ye son dönemlerde yaşanan yolsuzluklar üzerinden yüklendi.

"YOLSUZLUK CHP'Yİ SARMIŞ DURUMDA"

CHP’de art arda patlak veren skandallar, bitmek bilmiyor. Belediyelerindeki ihaleler, rüşvet, yolsuzluklar, usulsüzlükler ve akraba atamalarıyla gündeme gelen CHP’de gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Son olarak CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

CHP yandaşı Can Ataklı da CHP’li belediyelerdeki yolsuzluğa isyan eder hale geldi. Yolsuzluğun, pisliğin, ahlaksızlığın CHP’li belediyeleri sardığını söyleyen Can Ataklı, “Hiçbir şey olmasa bile CHP’nin sosyal medyalarına bakın. Kendi aralarındaki konuşmalarında sayısız yolsuzluk var. Hepsini görevden alın kardeşim.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Ataklı'nın bu çıkışı, sosyal medyada "Bozuk saat" yorumlarını da beraberinde getirdi.