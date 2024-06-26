Çağırıldığı otel odasında tecavüz girişimi ile karşılaşan güzellik uzmanını çalışanlar kapıyı kırarak kurtardı

İstanbul Beşiktaş’ta güzellik merkezi sahibi Hande S., iddiaya göre, aralarında gönül bağı olmayan Muhammet T'nin kendisini otele çağırdığı lobiden buluştuktan sonra odasına çıkarıp tecavüz etmeye çalışması esnasında Hande s'nin korku nedeniyle epilepsi nöbeti geçirip bayıldı.

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Çağırıldığı otel odasında tecavüz girişimi ile karşılaşan güzellik uzmanını çalışanlar kapıyı kırarak kurtardı

İstanbul Beşiktaş’ta güzellik merkezi sahibi Hande S., iddiaya göre, aralarında gönül bağı olmayan Muhammet T. ile arkadaştı. Muhammet K., 8 Haziran’da Hande S.’yi arayarak konakladığı otele çağırdı. Hande S. ile kaldığı otelin lobisinde buluşan Muhammet K., birlikte odaya çıktı. Oda içerisinde Hande S. ile sohbet eden ve birlikte alkol alan Muhammet K., bir süre sonra uyuşturucu madde kullandı. Uyuşturucu maddenin etkisiyle davranışları değişen Muhammet K., arkadaşı Hande S.’nin üzerine doğru gelmeye başladı. Daha sonra Hande S.’ye saldırarak zorla tecavüz etmeye çalışan Muhammet K., genç kadının üzerindeki bornozu çıkarmaya çalıştı. Hande S., bornozunu yukarıya kadar çıkaran ve tecavüz girişiminde bulunan Muhammet K.’ya engel olmaya çalıştı ancak gücü yetmedi. Bu duruma sinirlenen Muhammet K., Hande S.’yi kollarından tuttu ve tartaklayarak dövmeye başladı. Yaşadığı stres ve korku nedeniyle epilepsi nöbeti geçiren Hande S., bir süre sonra bayıldı. Hande S., kendisine geldiğinde yanında otel güvenliği ve hemşireyi görünce rahat bir nefes aldı.

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OTEL ÇALIŞANLARI KAPIYI KIRARAK GEN KIZI TECAVÜZDEN KURTARDI

Hande S., suç duyurusu dilekçesinde, nöbet geçirip bayıldığı sırada otel çalışanlarının kapıyı çaldığını ancak Muhammet K.’nın açmadığını öne sürdü. Dilekçede özetle şunlara yer verildi: “Otel çalışanları bir süre sonra odanın kapısını kırmak zorunda kalmış ve içeri o şekilde girmişler. Muhammet K., bana tecavüz etmeye kalktı ve bunun için beni darp etti. Olay sırasında beni tehdit etti ve hakarette bulundu. Muhammet K.’den şikâyetçiyim, tutuklanmasını istiyorum.”

KAYNAK: HÜRRİYET

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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