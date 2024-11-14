Bursa’da hareketli dakikalar: Eşini kemerle boğarak öldüren cani koca intihar için çatıya çıktı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korkunç cinayet işlendi. Boşanma aşamasındaki 35 yaşındaki kadını kemerle boğarak öldüren 40 yaşındaki cani koca, binanın çatısına çıkarak canına kıyma girişiminde bulundu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen korkunç olayda boşanma aşamasındaki 35 yaşındaki eşi Özlem B'yi kemerle boğarak öldüren 40 yaşındaki Hakan B. binanın çatısına çıkarak canına kıyma girişiminde bulundu.

Korkunç olay, saat 07.30 sıralarında, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 3 katlı binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi.

Hakan B. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Özlem B. arasında evde tartışma çıktı.

artışma kısa sürede alevlenerek kavgaya döndü. Öfkeden deliye dönen cani koca Hakan B., eşini kemerle boğarak öldürdü.

Ardından binanın çatısına çıkan Hakan B., canına kıyacağını söyledi.

Karısını kemerle boğarak öldürdü, çatıya çıkıp intihar etmek istedi |

İtfaiyeciler, binanın önünde hava yatağı açarken, polisin Hakan B.'yi ikna çalışmaları sürüyor.

ÇALIŞMALAR SONUCU İKNA EDİLDİ

İntihar girişiminde bulunan Hakan Bayrak, olaydan 2,5 saat sonra, İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen tarafından ikna edilip indirildi. Özlem Bayrak'ın yakınları, Hakan Bayrak'a saldırmaya çalıştı. Gözaltına alınan Bayrak, İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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ÇOCUKLARI YOKMUŞ

Nakliyeci olan Hakan Bayrak'ın, mobilya firmasında satış temsilcisi olarak çalışan Özlem Bayrak ile 4 yıl önce evlendiği, çiftin çocuğu olmadığı öğrenildi. Bir süre önce ayrı yaşamaya başlayan ve barışmak için tekrar bir araya gelen çiftin, anlaşamadıkları için boşanmaya karar verdikleri belirtildi.



Kaynak: SABAH

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