Kredi kartları için yeni limit kararı! 1 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe giriyor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aldığı kararla, insanların alış verişlerde ve bir çok alanda nakit para yerine kullanmakta olduğu kredi kartında yeni bir değişikliğe gidilerek, 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle temassız ödeme limiti yüzde 100 artırılarak 1500 liraya yükseltilecek.