Kredi kartları için yeni limit kararı! 1 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe giriyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aldığı kararla, insanların alış verişlerde ve bir çok alanda nakit para yerine kullanmakta olduğu kredi kartında yeni bir değişikliğe gidilerek, 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle temassız ödeme limiti yüzde 100 artırılarak 1500 liraya yükseltilecek.

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Kredi kartları için yeni limit kararı! 1 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe giriyor

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.

1 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Nisan ayının sonunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.

Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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