Bu kez Burak Özçivit değil annesi gündemde! Güzelliği ile hayran bıraktı

Çok sayıda başarılı filmde rol alan güzel oyuncu Burak Özçivit, ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakteriyle adından söz ettiriyor.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra dikkat çeken güzelliğiyle dikkat çeken Burak Özçivit, 2017 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanıştığı Fahriye Evcen ile evlendi.

Ünlü çift, iki çocuğu olan mutlu evliliklerine örnektir.

Eşi ve çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplayan Burak Özçivit, şimdi de annesiyle gündeme geldi.

Yakışıklı oyuncunun annesi Ceyhan Özçivit, hayran bırakan bir görüntü sergiledi.

Özçivit'in annesi Ceyhan Hanım'ı görenler, "Bu nasıl benzerlik", "Güzelliği resmen Fahriye'yi sollamış" ve "Abla-kardeş olsa bu kadar olur" dedi.