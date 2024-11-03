Asgari ücret için flaş iddia! En az 35 bin lira olmalı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin genel merkez binasında düzenlediği İl Başkanları Toplantısı'nda, milyonlarca insanın merakla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili önemli bir çıkış yaptı.

"ASGARİ ÜCRET 35 BİN LİRA OLMALIDIR."

Fatih Erbakan, asgari ücretle ilgili olarak, "Sayın Özgür Özel'in söylediği rakamı 5 bin lira daha artırarak bir 35 bin lira demiştik" dedi. Bu nedenle de bunu belirttik. Bir hane, iki asgari ücret alıyorsa, en azından yoksulluk sınırında bir gelire sahip olsun. çünkü yoksulluk sınırı bugün 70 bin liraya yükseldi. İki asgari ücret bir haneye girdiğinde, en azından yoksulluktan kurtulabilirler. 194 milyar müteahhitlere yapılan ödemenin en az yarısı daha fazla. Sayıştay raporları da bunu içeriyor.

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Paranın usulsüz bir şekilde nasıl aktarıldığını gösteriyor. Bununla birlikte, vergi muafiyetlerinin toplam değeri 2,1 trilyon lira ve yaklaşık 60 milyar dolar olan yediye kadar holdinge vergi muafiyeti uygulanacaksa, bunu halkın hizmetine sunalım. İşveren asgari ücreti ödese de, bu imkanlarla işverene yardımcı olmalıyız ki 35 bin liralık asgari ücretin altında kalmasın. Bu nedenle, Yeniden Refah Partisi olarak, şubat ayında ve mart ayında açlık sınırının altında kalan yüzde 20 ila 25 oranında bir artış bekleniyor. Asgari ücretin en az 35 bin lira olması gerektiğini savunuyoruz. Bunun nedeni, en az iki asgari ücretin yoksulluk sınırını aşmasıdır.