TOKİ’den hiç evi olmayana müjde! TOKİ taksitle ev sahibi yapacak

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), konut sahibi olma umudu taşıyan birçok kişi için iyi bir haber verdi. E-devlet sitesinde bildirildiği gibi, yedi farklı şehirde yeni konut projeleri için başvurular alınacak.

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TOKİ’den hiç evi olmayana müjde! TOKİ taksitle ev sahibi yapacak

Ev sahibi olmanın hayalini kuran çok sayıda kişi için önemli bir haber var. Piyasadaki yüksek konut fiyatları ve banka faizlerinin artması nedeniyle, konut almayı hedefleyen vatandaşlar için önemli bir açıklama yapıldı. Vatandaşlar, Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) konut satışları ile ilgili ayrıntılara büyük ilgi gösterdi.

Toplu Konut İdaresi, yedi farklı şehirde yeni konut projelerine başvuranların olduğunu açıkladı. Kiracılıktan kurtulup kendi evlerine kavuşmak isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin hangi şehirlerde konut satışı yapacağını merak ediyorlar. TOKİ'nin konut satışına başvurmak için gereken koşullar nelerdir? E-Devlet bilgilerine göre satışa sunulacak konutlar 2+1 ve 3+1 olarak tasarlanmıştır. 2+1 konutlar 86.48 metrekare, 3+1 konutlar ise 101.87 metrekare büyüklüğündedir.

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TOKİ Konut Başvurusu

Başvuru yapacak kişilerin en az 18 yaşında ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir.

Ayrıca, başvuru sahiplerinin, eşlerinin ve reşit olmayan çocuklarının adına Türkiye sınırları içinde kendi adlarına ait bir evin tapusunun olmaması ve daha önce Toplu Konut İdaresi'nden bir ev satın almamış olmaları gerekmektedir.

Her aile, eş ve reşit olmayan çocuklar dahil olmak üzere yalnızca bir konut için başvuru yapabilir. Birden fazla başvuru yapılırsa, tüm başvurular iptal edilecektir.

Başvurulan konut projesinin yer aldığı ilde en az bir yıl yaşamış veya o ilin nüfusuna kayıtlı olmalıdır. Sözleşme aşamasında, il nüfusuna kayıtlı olmayan kişilerden ikametgahlarına ilişkin resmi bir belge talep edilecektir.

Bu koşulları karşılayan başvuru sahipleri, ilgili banka şubesine başvurarak başvuru ücretini ödemeli ve istedikleri konut tipi için "Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi"ni imzalamalıdır.

TOKİ'nin Konut Satış Programı İçin Belirlenen İller ve Tarihler: Erzincan: Konut satışları 5 Temmuz 2024'te başlayacak.

Kırıkkale'de konut satışları 5 Temmuz 2024'te başlayacak.

Konya: 28 Haziran 2024'te konut satış süreci başlar.

Manisada yeni konutlar 28 Haziran 2024'te satışa sunulacak.

Ordu: 5 Temmuz 2024'te konut alımı başvuruları alınacak.

Sivas: Konut satışları için başvurular 5 Temmuz 2024'te alınmaya başlayacak.

Yozgat'ta, 12 Temmuz 2024'te konut satışları başlayacak.

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