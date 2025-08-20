Bolu'da orman yangını: Alevlerle mücadele 3 saattir sürüyor!

  1. Anasayfa
Son dakika... Bolu'da orman yangını çıktı: Bolu'nun Mengen ilçesinde başlayan orman yangını itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Bolu'da orman yangını çıktı: Alevler kısa zamanda büyüdü

Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.
Mengen-Devrek kara yolunun Kaymakcuma mevkisinde, saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgar nedeniyle büyüyen yangına müdahale etmeye başladı.

Bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

