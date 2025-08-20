Bolu'da orman yangını: Alevlerle mücadele 3 saattir sürüyor!
Bolu'da orman yangını: Alevlerle mücadele 3 saattir sürüyor!
Bolu'da orman yangını çıktı: Alevler kısa zamanda büyüdü
Bolu'nun Mengen ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.
Mengen-Devrek kara yolunun Kaymakcuma mevkisinde, saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, rüzgar nedeniyle büyüyen yangına müdahale etmeye başladı.
Bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.