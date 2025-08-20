İBB'den kullanılmayan uygulamaya zam: Yüzlerce bisiklet depolarda çürümeye terk edildi!

İBB'ye ait yüzlerce bisiklet hurdalık alanda çürümeye tek edildi

İSbike hizmeti 2023'ten bu yana aktif değil ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu kullanılmayan sistem için zam yaptığı ortaya çıktı. İBB Meclis Üyesi Adem Yıldız, binlerce bisikletin depolarda çürüdüğünü belirterek, "Olmayan hizmete zam yapıldı. Bisikletler ya tamir edilip halka sunulsun ya da çocuklara hibe edilsin" çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan İstanbul Bisiklet Sistemi (İSBİKE), uzun süredir kullanılmadığı için atıl kaldı. Havadan çekilen görüntülerde, binlerce bisikletin depolara ve boş arazilere çekildiği, istasyonların bakımsızlıktan zarar gördüğü görüldü.

ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Havadan kaydedilen görüntülerde, bisikletlerin bulunduğu alanlarda otların büyüdüğü, istasyon kablolarının dışarıya çıktığı ve bisikletlerin güneş, yağmur ve kar nedeniyle yıprandığı gözlemlendi.

İSBİKE UYGULAMASI AKTİF DEĞİL

İBB Meclis Üyesi Adem Yıldız, 2013 yılında faaliyete geçen sistemin mobil uygulaması İSBİKE'nin ise 2023 yılından bu yana aktif olmadığı belirtti. İSBİKE uygulamalısının kapalı olmasında rağmen fiyatlara zam yapıldığını ifade eden Yıldız, " Binlerce bisiklet çürümeye terk edilmiş durumda. Gelin bu bisikletleri tamir edip İstanbul halkına sunalım. Eğer bu sistemden vazgeçtiyseniz okullara çocuklara hibe edelim. Yok başka bir yöntem arıyorsanız da Anadolu'nun farklı şehirlerinde bunlar hediye edelim. Bisikletler zayi olmasın" dedi.

"ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPILDI"

Yıldız, "Koca milyonluk sistem çöp olmak üzere. Lütfen CHP'li İBB yönetimi bu kötülüğe müsaade etmeyelim. İşin trajikomik tarafı İSBİKE 2023 yılından itibaren aktif değil. Bisikletler depoda çürüyor ancak olmayan hizmet için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve yönetimi şaka gibi zam yaptılar. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Çünkü CHP zihniyeti böyle bir zihniyet. Biz 2023 yılında sistemin yenileneceğini beklerken, düzeltileceğini beklerken, olmayan hizmete zam üstüne zam yapıldı" diye konuştu.

