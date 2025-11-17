  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. O bölgelerde hava sıcaklıkları artıyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?

O bölgelerde hava sıcaklıkları artıyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?

Yayınlanma:
O bölgelerde hava sıcaklıkları artıyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Yurdumuzun bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerine çıkıyor... Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
O bölgelerde hava sıcaklıkları artıyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 1 111

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

O bölgelerde hava sıcaklıkları artıyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 2 211

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

O bölgelerde hava sıcaklıkları artıyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 3 311

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Trakya kesiminde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu

O bölgelerde hava sıcaklıkları artıyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 4 411

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

O bölgelerde hava sıcaklıkları artıyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 5 511

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

O bölgelerde hava sıcaklıkları artıyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 6 611

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

O bölgelerde hava sıcaklıkları artıyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 7 711

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

O bölgelerde hava sıcaklıkları artıyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

O bölgelerde hava sıcaklıkları artıyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 9 911

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 11°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 10°C
Parçalı bulutlu

O bölgelerde hava sıcaklıkları artıyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

O bölgelerde hava sıcaklıkları artıyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? 11 1111

DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege’de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara, Güney Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de; güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de; doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz’in batısı 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinde 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de; güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de; güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, akşam yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Kuzey Ege 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de; doğu ve güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de; doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi akşam 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu akşam yer yer 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.

HABERE YORUM KAT