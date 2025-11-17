O bölgelerde hava sıcaklıkları artıyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Yurdumuzun bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerine çıkıyor... Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...

1 11 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. 2 11 HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı, kuzeybatı kesimlerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır. 3 11 BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Trakya kesiminde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. BURSA °C, 24°C

Parçalı bulutlu ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu 4 11 EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu 5 11 AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ADANA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu 6 11 İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu KAYSERİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu 7 11 BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. BOLU °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu 8 11 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu RİZE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu 9 11 DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ERZURUM °C, 10°C

Parçalı bulutlu KARS °C, 11°C

Parçalı bulutlu MALATYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu VAN °C, 10°C

Parçalı bulutlu 10 11 GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu MARDİN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu 11 11 DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara, Güney Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de; güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de; doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz’in batısı 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi. MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinde 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi. EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de; güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de; güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, akşam yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Kuzey Ege 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi. AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de; doğu ve güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de; doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi akşam 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu akşam yer yer 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi. VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.



