O bölgelerde hava sıcaklıkları artıyor: Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege’de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara, Güney Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de; güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de; doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz’in batısı 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinde 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de; güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de; güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, akşam yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Kuzey Ege 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de; doğu ve güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de; doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi akşam 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu akşam yer yer 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.