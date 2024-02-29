Bloomberg analistleri, Bitcoin ETF’inin 2 yıldan daha az sürede altın ETF’lerini geride bırakacağını öngörüyor…

Sadece altı hafta önce başlatılan Spot Bitcoin ETF'leri, altın muadillerinden 8 milyar doların üzerinde daha fazla para biriktirdi. Bloomberg analistleri, yönetim altındaki varlıklarda altın ETF'leri iki yıl içinde geçebileceklerini tahmin ediyor.

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Bloomberg analistleri, Bitcoin ETF’inin 2 yıldan daha az sürede altın ETF’lerini geride bırakacağını öngörüyor…

Balchunas tarafından paylaşılan altın ve Bitcoin'i karşılaştıran bir raporun yakın tarihli bir ekran görüntüsü aktarıldı. Buna göre, Bitcoin ETF'lerinin Ocak ayı başlarında piyasaya sürülmelerinden bu yana yaklaşık 5 milyar dolarlık net yeni varlık elde ettiği bildirildi. Buna karşılık, altın ETF'leri 3,6 milyar dolarlık çıkış gördü.

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BLOOMBERG ANALİSTLERİNDEN ETF TAHMİNİ

Analistler, Bitcoin ETF'lerinin başarısının altın için rekabeti eklediğini öne sürüyor. Balchunas tarafından belirtildiği gibi, altın ETF'si iShares Gold Trust ile ETF pazarında önemli bir oyuncu olan BlackRock, bir miktar gelir kaybedecek. Ancak, BlackRock'un hala ETF'lerin artan popülaritesinden yararlandığına inanıyor.

Şubat ayının başlarında, BitMEX ve Balchunas'tan gelen veriler, BlackRock'un altın ETF'si iShares Gold Trust'tan yaklaşık 423 milyon dolar kaçtığını gördü. Yeni doğan Bitcoin ETF'inin büyük girişlerle arttığını ortaya koydu.

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