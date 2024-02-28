Bitcoin yükselişini sürdürüyor: 60 bin dolardan sonra yeni bir zirve için önünde engel kalmadı…

Bitcoin (BTC) 60.000 dolarlık fiyat işaretini aştı. Son yedi günde %18,7'lik bir fiyat sıçramasının ardından yazma sırasında 60.512,68 dolara oturdu. Bitcoin (BTC) %5,82 oranında fırlayarak bugün en büyük kazananlardan biri oldu.

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BİTCOİN YENİ BİR ZİRVE İÇİN YÜKSELİYOR

Coinglass'tan gelen verilere göre, büyük kazançlar yatırımcılar tarafından Bitcoin'den bir geri çekilme üzerine vadeli oynayan 120 milyon doların üzerinde tasfiye ile sonuçlandı. Ethereum sözleşmeleri de önemli bir tasfiye hacmi gösterdi ve 50 milyon doların üzerinde kısa sözleşme kırmızıya gitti.

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Saatlik grafikte, Bitcoin'in (BTC) fiyatı 59.508 dolarlık yerel direnç seviyesini kırdı. Oran bu işaretin üzerine çıkana kadar, 61.000 dolarlık alana ve üstüne devam eden bir yükseliş görme şansı var.

Daha büyük zaman diliminde, şu ana kadar geri dönüş sinyali yok. Şu anda, mumun kapanmasına dikkat edilmelidir. Mevcut fiyatlar etrafında gerçekleşirse, yukarı yönlü hareketin 62.000 dolar civarında en yakın direnç bölgesine devam etmesi muhtemeldir.

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