Kredi kartına taksit sınırlanacak mı? Son noktayı Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek koydu…

Piyasada bir süredir kredi kartı kullanımıyla ilgili tedirginlik bulunuyordu. Seçimden sonra kredi kartlarına kısıtlama geleceği söylentisi vatandaşı ayağa kaldırdı. Konuya hem İletişim Başkanlığı hem de Bakan Mehmet Şimşek açıklık getirdi…

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Kredi kartına taksit sınırlanacak mı? Son noktayı Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek koydu…

Bir süredir kredi kartlarına ilişkin mesajlar verilmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından ilk olarak konuya açıklık getirildi. Yapılan açıklamada,

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“Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ‘kredi kartına taksit kaldırıldı' iddiası doğru değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı veya ilgili kuruluşlar tarafından, kredi kartı kullanımlarında taksit uygulamasının kaldırılmasına ilişkin hayata geçirilmiş herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

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Kredi kartları konusunda doğru olmayan bilgiler üzerinden, piyasanın işleyişini bozabilecek mesnetsiz ve spekülatif açıklamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz.”

BAKAN ŞİMŞEK TWEET’LEDİ

İletişim Başkanlığı’nın paylaştığı yalan haberini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alıntı yaparak açıklama yaptı. Bakan Şimşek,

“Orta Vadeli Program'ımızda uygulayacağımız politikaları net şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz.”

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