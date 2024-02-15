Bitcoin adım adım rekora! Kripto para almak için doğru zaman mı?

ABD enflasyon verisinin dünkü düşüşün ardından Bitcoin bugün yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı. Aralık 2021'den bu yana dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin, 51.900 doların üzerini görürken, piyasa değeri de ilk kez 1 trilyon dolara ulaştı.

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Bitcoin adım adım rekora! Kripto para almak için doğru zaman mı?

Kripto paralar, özellikle son bir haftada Bitcoin spot ETF'lere girişlerin hızlanmasıyla 2024'te yükselişini sürdürüyor.

Bugün, Bitcoin 51.900 doların üzerine çıktı. Dünyanın en büyük kripto parası günlük olarak 6% arttı. Bu nedenle, Bitcoin yatırımcısına 2024'e kadar dolar bazında yüzde 22,6 kazandırdı.

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Bitcoin'in son yükselişi, Aralık 2021'den bu yana ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı. Kasım 2021'de piyasa değeri 1 trilyon 280 milyar doları aştı. Aynı tarihte Bitcoin, 68 bin 789 dolarla rekor kırmıştı.

Zirve noktasına ulaşmak için Bitcoin'in yüzde otuz üç daha yükselmesi gerekiyor. Son zamanlarda yeni tarihi zirvenin yakın zamanda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tartışılırken, dün ABD'de yıllık enflasyonun %3.1'e yükselmesi rekor beklentileri aştı. Dünya çapında dolar, veri sonrası Fed'in faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayacağına dair bir beklenti oluşurken Bitcoin 50 bin doların üzerinden 48 bin 400 dolara geriledi. Bununla birlikte, enflasyon verilerinin etkisi kısa sürdü.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) 10 Ocak'ta spot Bitcoin ETF'lerine onay vermesini açıklaması, Bitcoin'in yükseliş trendindeki alımları teşvik etmeye yardımcı oldu. Karar öncesinde Bitcoin 46.100 dolardaydı.

Uzun süredir beklenen bu onay, kripto para piyasasında Fed yetkililerinin açıklamaları ve beklentileri yoğunlaştırdı.

Bir analiz platformu olan Coinmarketcap'ın verilerine göre, kripto paraların piyasa değeri bugün 1 trilyon 920 milyar doları aştı.

Piyasa değeri bakımından ilk on kripto para arasında Ethereum günlük %4,5, Solana %6,7, Binance Coin %3,8, Ripple %2.9, Cardano (ADA) %7, Avalanche (AVAX) %6.1 ve Dogecoin %2,6 arttı.

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