Bitcoin’in market değeri 1 trilyon doları aştı: Yatırımcılar için yükseliş çağı…

Dijital varlığın piyasa değeri değeri Walmart, Tesla ve Berkshire Hathaway gibi devlerin değerini geçti. Bu, ticaret alanındaki kripto piyasası traderları ve yatırımcılar arasında büyük bir merak uyandırmış gibi görünüyor.

BİTCOİN ARTIŞI DİKKAT ÇEKİYOR

Bitcoin'in piyasa değeri sınırlamaları olan değerleme yapan bir dijital varlık olarak konumlanıyor. Buna rağmen artan spekülasyonlar, kripto ufku boyunca doğuş gibi görünüyor.

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Bitcoin korku ve açgözlülük endeksi, 74’e kadar yükseldi. Piyasada açgözlü bir duygu sergilendi. Bu yatırımcıların daha temkinli hale geldiğini ve tokenin ilerlemesi için ek çıkarımlar eklediğini işaret etti.

Eşzamanlı olarak, Bitcoin'in fiyatı bugün ani bir sıçrama sergiledi, 51 bin doları geçti. Daha geniş kripto pazarında önemli bir ilgi gördü.

BTC, 52.000 DOLARA YAKLAŞTI

Bitcoin'in tanık olduğu son fiyat artışıyla aynı çizgide ilerliyor. Bitcoin fiyatı, son 24 saat içinde %5,7’lik önemli bir sıçrama kaydetti. Şu anda 51.900 dolardan işlem görüyor. 51 bin doları geçen son sıçrama, yukarıda belirtildiği gibi, altta yatan faktörlerin potansiyel bir sonucu olarak geliyor gibi görünüyor.

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