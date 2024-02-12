Bitcoin rekora koşuyor! 12 Şubat Bitcoin ne kadar oldu?

Kripto para birimi Bitcoin, şu anda 48 bin doların üzerinde bir fiyata sahiptir. Son 24 saatte, analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı yüzde 2'den fazla arttı.

Bugün TSİ 11.15 itibarıyla Bitcoin 48 bin dolardan işlem görüyor ve haftalık değer kazancı yüzde 12'yi aştı.

Ekim 2023'ten bu yana Bitcoin'in değeri yüzde yetmişten fazla arttı. Ancak, Kasım 2021'de 68 bin 990 dolar olan en yüksek seviyesinden hala çok uzakta bulunuyor. Geçen yıl Bitcoin'in fiyatı yaklaşık yüzde 157 arttı.