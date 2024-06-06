Bakan Yerlikaya duyurdu: 17 ilde yapılan FETÖ operasyonunda, 72 şüpheli yakalandı!

17 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür yapılan “Kıskaç-19” operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür yapılan “Kıskaç-19” operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını duyurdu.



Bakan Yerlikaya: "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Bingöl, Bitlis, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya ve Uşak’ta FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-19” operasyonlarında şüphelilerin; Örgütün sözde

“Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu: Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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