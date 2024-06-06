Araç sahipleri dikkat! Depoları fullemeyin: Benzin ve motorine indirim bekleniyor

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre benzin grubuna 1 lira 25 kuruş, motorin grubuna ise 1 lira 21 kuruşluk indirim bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 25 kuruş, motorin gurunda ise 1 lira 21 kuruş indirim bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.39 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 41.44 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 17 ilde yapılan FETÖ operasyonunda, 72 şüpheli yakalandı!

Haberin Devamı

İhanet ektiler, ihanet biçiyorlar? 6 Haziran 2024 Perşembe tüm gazete manşetleri

Sadece çok çay kahve içenlerde görülüyor! Bu saatten sonra asla tüketmeyin

Hava sıcaklıklarına dikkat! Bugün sıcaklıklar ne kadar olacak? 6 Haziran 2024 Perşembe hava durum ve sıcaklıkları.