Araç sahipleri dikkat! Depoları fullemeyin: Benzin ve motorine indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşların takibinde olmayı sürdürürken, sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, benzine 1 lira 25 kuruş, motorin grubuna ise 1 lira 21 kuruşluk indirim beklenmekte.

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Araç sahipleri dikkat! Depoları fullemeyin: Benzin ve motorine indirim bekleniyor

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre benzin grubuna 1 lira 25 kuruş, motorin grubuna ise 1 lira 21 kuruşluk indirim bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Araç sahipleri dikkat! Depoları fullemeyin: Benzin ve motorine indirim bekleniyor

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Cuma gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 25 kuruş, motorin gurunda ise 1 lira 21 kuruş indirim bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.39 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 41.44 liradan satılıyor.

Araç sahipleri dikkat! Depoları fullemeyin: Benzin ve motorine indirim bekleniyor

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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