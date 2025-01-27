Bir zamanların ünlü mankeninden kötü haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı! Hastane odasından son durumunu...

Tuğba Özay hastaneye kaldırıldı! Hastane odasından son durumunu paylaştı: Zehirleniyoruz!

Tuğba Özay, Denizli seyahati sırasında aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulunan Özay, "Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz" diyerek isyan etti.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Tuğba Özay, Denizli ziyareti sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabından hastane odasında çektiği bir fotoğrafı paylaşan Özay son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Tuğba Özay 'Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz' diyerek isyan eden Özay yaşadığı rahatsızlığı; "İstanbul'dan Denizli'ye geldim ve başlangıçta hiçbir problemim yoktu. Ancak bir süre sonra nefes almakta zorluk çekmeye başladım ve eklem yerlerimde garip ağrılar ortaya çıktı." ifadeleriyle açıkladı.

SENİ DE BABAN GİBİ Mİ KAYBEDECEĞİM?

Durumunun giderek ağırlaştığını dile getiren Özay, "Dün sabah durumum daha da kötüleşti ve hiçbir şekilde nefes alamadım. En son annemin, 'Seni de baban gibi mi kaybedeceğim?' diye ağladığını duydum. Herkes panikledi ve acil servise götürüldüm. Doktora durumu anlattım; grip ya da soğuk algınlığı şikayetim yoktu, havadan yayılan kimyasallara vücudumun tepki verdiğini söyledim. Bilinçli bir danışan olarak, tek isteğim nefesimin açılmasıydı.

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Şu an hastaneler, bu tip şikayetlerle gidenlerle dolu. İnsanlar virüs kaptıklarını sanıyor. Hemen herkes üst solunum yolu enfeksiyonu yaşıyor! İlaç veriyorlar fakat fayda etmiyor. Günlerce, hatta haftalarca insanlar bu illetten kurtulamıyor. Ben, yaklaşık 3-4 senedir bu konuyu çok derin araştırıyorum. Dünyadaki birçok videoyu izliyor ve satılık olmayan bilim insanlarının söylemlerini can kulağıyla dinliyorum." şeklinde açıklamalarda bulundu.

NEFES ALDIRMIYOR

2022 yılında kaybettiği babası İlhan Özay'ın da benzer bir durum nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade eden Tuğba Özay; "Benim babacığım, evimizde tüm camları açıp evi havalandırmak isterken dışarıdan soluduğu havanın babamı tıkamasından dolayı nefes alamadığı için gitti. İlk başta bu konudan bahsettiğimde, babam çok inanmamıştı. Ancak daha sonra kendisi de bazı şeyleri deneyimleyip araştırınca hak vermişti. Kaldı ki, babam gitmeden iki gün önce anneme 'Duygu, havada bir şey var, nefes aldırmıyor' demişti." şeklinde konuştu.

KÜRESEL GÜÇLER TARAFINDAN ZEHİRLENİYORUZ

Küresel güçlerin insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğuna değinen Özay, "Arkadaşlar, küresel güçler tarafından zehirleniyoruz. Chemtrail, yani kimyasal püskürtme ile Chemtrail uçaklarından saçılan kimyasallarla zehirleniyoruz. Bu durum her insanda farklı tepkimelere yol açıyor." dedi.