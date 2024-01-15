Bir haftalık yağış, İstanbul barajlarını yüzde 5.4 oranında doldurdu!

İstanbul’da aralıksız yağan yağışlar barajlarda etkili oldu. 1 haftadır yağan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı artarak yüzde 58.3 oldu.

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Bir haftalık yağış, İstanbul barajlarını yüzde 5.4 oranında doldurdu!

İstanbul’da son günlerde etkili olan yağmurun ardından barajlardaki doluluk oranı artarak yüzde 58.3 oldu. Geçtiğimiz hafta başına göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 5.4 oranında arttı.
İstanbul’da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar kentin barajlarına can suyu olmaya devam ediyor.

Bir haftalık yağış, İstanbul barajlarını yüzde 5.4 oranında doldurdu!

İSKİ’nin son verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı geçen hafta başı yüzde 52.9'ken etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 58.03’e yükseldi. Böylece geçtiğimiz hafta başına göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 5.4 oranında arttı. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 81,72 ile Elmalı Barajı olurken, su miktarı en düşük baraj ise yüzde 26.47 ile Pabuçdere Barajı oldu.

Bir haftalık yağış, İstanbul barajlarını yüzde 5.4 oranında doldurdu!
İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum şöyle;
Büyükçekmece: 50.37
Sazlıdere: 40.46
Istarancalar: 47.58
Kazandere: 41.98
Pabuçdere: 26.47
Ömerli: 76.07
Darlık: 72.25
Elmalı: 81.72
Terkos: 48.14
Alibey: 69.26

Bir haftalık yağış, İstanbul barajlarını yüzde 5.4 oranında doldurdu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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