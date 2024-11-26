Binyamin Netanyahu tutuklanırsa cezasını çekeceği yer belli oldu! Beş yıldızlı otel gibi!

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları bağlamında İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve görevden aldığı eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı. UCM'nin kararı sonrası üye ülkelerden farklı farklı açıklamalar gelirken, dünya Netanyahu'nun tutuklanıp tutuklanamayacağına odaklandı.

TUTUKLANIRSA SCHEVENİNGEN'DE YATACAK

UCM'nin tutuklama kararının gerçekleşmesinin durumunda ise Netanyahu'nun nereye nakledileceği merak edilmeye başlandı. Tutuklama kararı 124 üye ülkenin herhangi biri tarafından yapılması durumunda Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Scheveningen hapishanesine getirilecek.

2. DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA YAHUDİLERİN TUTULDUĞU YERDİ

Scheveningen hapishanesi, Lahey şehrinin doğu Scheveningen bölgesinde bulunan bir mahalle olan Belgisch Park'ta bulunan ünlü bir hapishane. Birleşmiş Milletler tarafından yönetilen hapishane, 1919'da küçük suçluları barındırmak için inşa edilmesinin ardından 2. Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından kullanılmaya başlandı. Bugüne kadar 25 binden fazla kişinin geçtiği bilinen hapishanede çoğunlukla Yahudiler ve siyasi tutuklular bulundu.

SCHEVENİNGEN'İN OLANAKLARI

Dünyanın en kötü şöhretli savaş suçu zanlılarının bir kısmının geçici olarak tutulduğu Scheveningen hapishanesinde tutuklulara bazı imkanlar tanınıyor. Mahkumlar genel olarak vakitlerini diğer mahkumlarla sohbet ederek ve satranç oynayarak geçiriyor. Suçlular tarafından nispeten lüks olanaklarından dolayı "Hague Hilton" olarak adlandırılan cezaevinde Hükümlüler masa futbolu oynayabilir, kütüphanede çok çeşitli okuma materyallerine erişebilirler. Öte yandan cezaevinde spor salonu gibi imkanlar da bulunuyor.

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Standart odaları 10-15 metrekare olan cezaevindeki koğuşlarda duş, tuvalet, lavabo, kahve makinesi, çalışma masası, elbise dolabı, kitaplık, radyo, TV ve yatak bulunuyor. Mahkumların davaları üzerinde çalışabilmeleri için bir bilgisayar bile var.

'BOSNA KASABI' DA ORADA YATTI

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2017’de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve "Bosna Kasabı" olarak tanınan eski Sırp komutan Ratko Mladiç de yargılama sırasında Scheveningen hapishanesinde tutulmuştu.

1996'da verilen yakalama kararından 16 yıl sonra 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı.

"Soykırım" başlığı altında Srebrenitsa'da 1995'te yaşananlardan dolayı suçlu bulunan Mladic'in emrindeki Sırp güçlerinin hedefinin, Srebrenitsa'nın Bosnalı Müslümanlardan temizlenmesi olduğuna hükmedilirken bu hedefin, savaş suçlusu Sırp komutan Radovan Karadzic ile Mladic'in ortak planı olduğu ifade edilmişti.

KAYNAK : HABER 7