BİM yok artık dedirtti! 599 bin liraya ev satacak
BİM, sadece elektrikli araba, motorsiklet, tekne ve karavan satmakla kalmayıp şimdi de ev satmaya başladı. BİM, yeni Aktüel ürünler kataloğunda 599 bin TL fiyatıyla Tiny House satacağını açıkladı.
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Türkiye'nin en büyük zincir mağazalarından biri olan BİM, şimdi de Tiny House satışına başladı.
Escamp Verdanalı Tiny House, 13 Kasım Çarşamba itibariyle BİM'in Aktüel ürünler kataloğunda yer aldı.
BİM 599 Bin TL'ye TİNY ev satacak
Tiny House 599 bin TL fiyatıyla satılıyor ve 6 taksitle ödeyebilirsiniz. BİM'de satılan Tiny House, 20 metre kare tavan yüksekliğinin 2,5 metre olduğu ve 4 kişinin konaklayabileceği belirtildi.
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Sosyal medyada, daha önce tekne, karavan ve motosiklet satan BİM'in Tiny House satışına başlaması da gündem oldu.
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