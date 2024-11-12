BİM yok artık dedirtti! 599 bin liraya ev satacak

Türkiye'nin en büyük zincir mağazalarından biri olan BİM, şimdi de Tiny House satışına başladı.

Escamp Verdanalı Tiny House, 13 Kasım Çarşamba itibariyle BİM'in Aktüel ürünler kataloğunda yer aldı.

BİM 599 Bin TL'ye TİNY ev satacak

Tiny House 599 bin TL fiyatıyla satılıyor ve 6 taksitle ödeyebilirsiniz. BİM'de satılan Tiny House, 20 metre kare tavan yüksekliğinin 2,5 metre olduğu ve 4 kişinin konaklayabileceği belirtildi.

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Sosyal medyada, daha önce tekne, karavan ve motosiklet satan BİM'in Tiny House satışına başlaması da gündem oldu.