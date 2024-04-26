Emekliye ilaç gibi ödeme! 12 bin TL hemen hesaba yatacak

2024 emeklilik sorunlarının yılı olarak anılmaya başlandı. Bu süreçte emeklilerin zam beklentileri de arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikramiye ödemelerinde %50'lik bir artış yapıldığını açıkladı. Ek olarak, kamu bankalarının promosyon ödemelerini 12 bin TL'ye yükselttiğini belirtti. Bu gelişmelere kayıtsız kalmayan özel bankalar da konu hakkında açıklama yaptılar.

Denizbank Emeklilere müjdeyi verdi

Emeklilere Denizbank'tan 12 bin TL'ye varan ek promosyon! Bankanın açıklamasına göre, emekli maaşınızı Denizbank'a taşırsanız, bu önemli promosyondan ve emeklilere özel olarak sunulan çok sayıda özel ayrıcalıktan yararlanabilirsiniz.

Denizbank emeklilere 12 bin TL veriyor

DenizBank, emekli müşterilerine özel bir kampanya sunuyor: Bankadan 3 yıl boyunca maaşlarını almayı taahhüt edenlere 12.000 TL'ye kadar promosyon! Bu kampanya, emekli maaşlarına göre belirlenen promosyon miktarlarını aşağıdaki gibi sıralıyor:

• 0'dan 9.999'e kadar olan maaşlar için 5.000 TL,

• 10.000 TL ile 14.999 TL arasında 8.000 TL,

• 10.000 TL'den 19.999 TL'ye kadar olan maaşlar için,

• 20.000 TL ve üzeri maaşlar için promosyon 12.000 TL'dir.

Promosyonun ayrıntıları ve ödeme koşulları hakkında daha fazla bilgi almak için DenizBank ile iletişime geçebilirsiniz. Ardından, taahhütname imzalayarak bu fırsattan yararlanma hakkı kazanırsınız.