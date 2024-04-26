Emekliye ilaç gibi ödeme! 12 bin TL hemen hesaba yatacak

2024'ün ilk yarısında emekli olanlar için iyi bir haber var! Bankalar, emekli maaşlarına ek olarak 12 bin TL ödeme yapılacağını açıkladı. Yeni açıklanan zam oranı I,25 oldu ve en düşük emekli aylığı 10 bin TL oldu.

YAYINLAMA
Google News
Emekliye ilaç gibi ödeme! 12 bin TL hemen hesaba yatacak

2024 emeklilik sorunlarının yılı olarak anılmaya başlandı. Bu süreçte emeklilerin zam beklentileri de arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikramiye ödemelerinde %50'lik bir artış yapıldığını açıkladı. Ek olarak, kamu bankalarının promosyon ödemelerini 12 bin TL'ye yükselttiğini belirtti. Bu gelişmelere kayıtsız kalmayan özel bankalar da konu hakkında açıklama yaptılar.

Denizbank Emeklilere müjdeyi verdi

Emeklilere Denizbank'tan 12 bin TL'ye varan ek promosyon! Bankanın açıklamasına göre, emekli maaşınızı Denizbank'a taşırsanız, bu önemli promosyondan ve emeklilere özel olarak sunulan çok sayıda özel ayrıcalıktan yararlanabilirsiniz.

Denizbank emeklilere 12 bin TL veriyor

DenizBank, emekli müşterilerine özel bir kampanya sunuyor: Bankadan 3 yıl boyunca maaşlarını almayı taahhüt edenlere 12.000 TL'ye kadar promosyon! Bu kampanya, emekli maaşlarına göre belirlenen promosyon miktarlarını aşağıdaki gibi sıralıyor:

• 0'dan 9.999'e kadar olan maaşlar için 5.000 TL,

• 10.000 TL ile 14.999 TL arasında 8.000 TL,

• 10.000 TL'den 19.999 TL'ye kadar olan maaşlar için,

• 20.000 TL ve üzeri maaşlar için promosyon 12.000 TL'dir.

Promosyonun ayrıntıları ve ödeme koşulları hakkında daha fazla bilgi almak için DenizBank ile iletişime geçebilirsiniz. Ardından, taahhütname imzalayarak bu fırsattan yararlanma hakkı kazanırsınız.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O banka promosyonu iyice abarttı! En az 15 bin TL hesaba yatacak
O banka promosyonu iyice abarttı! En az 15 bin TL hesaba yatacak
TOKİ, aralarında İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da olduğu 33 ilde uygun fiyata arsa satışa sundu! İşte satış şartları ve gerekli evraklar
TOKİ, aralarında İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da olduğu 33 ilde uygun fiyata arsa satışa sundu! İşte satış şartları ve gerekli evraklar
Maliye peşlerine düştü! Devleti KDV oyunuyla milyarlarca lira dolandırdılar!
Maliye peşlerine düştü! Devleti KDV oyunuyla milyarlarca lira dolandırdılar!
Kamuda tasarruf başlıyor! Bin araç satışa çıkıyor
Kamuda tasarruf başlıyor! Bin araç satışa çıkıyor
Son Haberler
FBI, vatandaşlarını lisans olamayan finansal sistemler konusunda uyardı…
FBI, vatandaşlarını lisans olamayan finansal sistemler konusunda uyardı…
Emekliye ilaç gibi ödeme! 12 bin TL hemen hesaba yatacak
Emekliye ilaç gibi ödeme! 12 bin TL hemen hesaba yatacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a çok sert Gazze tepkisi: ''Hesabını ebedi alemde vereceksiniz''
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'a çok sert Gazze tepkisi: ''Hesabını ebedi alemde vereceksiniz''
Nedim Şener'den DEM Parti ile ilgili bomba iddia! Yargıtay DEM Parti için harekete geçti
Nedim Şener'den DEM Parti ile ilgili bomba iddia! Yargıtay DEM Parti için harekete geçti
Bakan şimşek, ekonomi ile ilgili bilgi verdi, tasarruf ve enflasyon ile ilgili çok dikkat çekici açıklamalarda bulundu!
Bakan şimşek, ekonomi ile ilgili bilgi verdi, tasarruf ve enflasyon ile ilgili çok dikkat çekici açıklamalarda bulundu!
Merkez Bankası, faiz kararını duyurdu: Hangi mesajlar öne çıktı?
Merkez Bankası, faiz kararını duyurdu: Hangi mesajlar öne çıktı?
Çok Okunanlar
26 Nisan 2024 Cuma günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? O burç sahipleri aşk hayatınıza dikkat!
26 Nisan 2024 Cuma günlük burç yorumları! Bugün sizi neler bekliyor? O burç sahipleri aşk hayatınıza dikkat!
Meteorolojiden toz taşınımı ve fırtına uyarısı! 26 Nisan Cuma günü tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden toz taşınımı ve fırtına uyarısı! 26 Nisan Cuma günü tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
TOKİ, aralarında İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da olduğu 33 ilde uygun fiyata arsa satışa sundu! İşte satış şartları ve gerekli evraklar
TOKİ, aralarında İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da olduğu 33 ilde uygun fiyata arsa satışa sundu! İşte satış şartları ve gerekli evraklar
CHP, Saadet Partisine verdiği ödünç vekili geri çağırdı, TBMM'de Saadet Partisi grubu düşüyor
CHP, Saadet Partisine verdiği ödünç vekili geri çağırdı, TBMM'de Saadet Partisi grubu düşüyor
Türkiye, stablecoin dünyasının zirvesinde: En çok alım yapan ülke…
Türkiye, stablecoin dünyasının zirvesinde: En çok alım yapan ülke…
Erdoğan düğmeye bastı! Cezasının 10 katına çıkacağı karar, 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek!
Erdoğan düğmeye bastı! Cezasının 10 katına çıkacağı karar, 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek!
Yorumlananlar