2.5 aylık bebeğe kayyum atandı: Çocuğum belediye mi?

Adana'da meydana gelen olay, yıllardır tartışılan konuyu yeniden gündeme getirdi. 2.5 aylık bebeğe kayyum atandı: İşte önemli detaylar...
Adana'da yaşayan Murat (40) ve Seda (35) Çakmak çiftinin, 2.5 ay önce özel bir hastanede M.T. adını verdikleri çocukları dünyaya geldi.
Doğumun sonrasında aile, evlatlarından topuk kanı aldırmadı ve aşı olmasını istemeyerek evrakları imzalayıp, daha sonra taburcu olup evlerine gitti.
Bunun ardından topuk kanı alınmayıp aşı yapılmadığı için özel hastane durumu çiftin ikamet ettiği mahallenin sağlık ocağına, onlar da Sağlık Bakanlığı'na bildirdi.
BEBEĞİN TOPUK KANI VERİLMEDİ: KAYYUM ATANDI
Topuk kanı aldırmayan aile hakkında Sağlık Bakanlığı şikayetçi oldu ve Adana 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.
Açılan davada mahkeme, ailenin ifadesine başvurdu. 2.5 aylık M.T. için kayyum atanmasına karar verdi.
Aile, mahkeme sürecinde Murat Çakmak'ın kardeşi F.Ç.'yi evlatlarının vasisi olarak mahkemeye bildirdi.
"BENİM EVLADIM BELEDİYE Mİ Kİ KAYYUM ATANIYOR"
Kayyum atanması kararına da tepki gösteren baba Çakmak, “Benim evladım belediye mi ki kayyum atanıyor. Biz belediyelere kayyum atanır diye biliyoruz. Benim baktığım, hastaneye götürdüğüm, ilgilendiğim evladımın hakkını mahkemede amcası savunacak. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Ben tıbba asla karşı bir insan değilim. Benim 4 yaşındaki kızım doktor olmak istiyor ve ben onu destekliyorum.” ifadelerini kullandı.
"MÜVEKKİL İSTEMİYOR"
Çakmak ailesinin avukatı Bülent Şeker, "Müvekkil birinci çocuğu için topuk kanı vermedi ve hiçbir sorun olmadı. Ancak ikinci çocuğu için müvekkilimiz topuk kanı ve aşı reddi için yine dilekçe vermiş. Ondan sonra müvekkilin ifadesi alınmış ve kayyum atanmış. Bir tedbir kararı verilecek. Sağlıklı çocuk hakkında böyle bir karar verilemez. Bu topuk kanı testinde sayılan ve tespit edilen hastalıkların tedavi edileceği belirtilmiyor, sadece hastalıkların ilerlemesinin durdurulacağı belirtiyor. Müvekkilimiz de buna inanmıyor ve topuk kanı aldırmıyor." diye konuştu.
ÇOCUĞA KAYYUM HANGİ HALLERDE ATANIR?
Bir işin görülmesinde çocuk ile yasal temsilcisi arasında meydana gelen yarar çatışması durumunda,
Yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine engel bir durumun varlığı söz konusu ise;
Soybağının kurulmasına ilişkin dava açılması gerekliliği var ise bebeğe kayyum atama durumu olabilir.
TOPUK KANININ ÖNEMİ
Topuk kanı testi, her dört evlilikten birinin akraba evliliği olduğu ülkemizde, dünya geneline göre daha sık görülen genetik ve metabolik hastalıkları yenidoğan döneminde tespit edilerek erken tedavi ile çocuğun sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlayan hayati önemi olan test. Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu kılınan bu topuk kanı testi ile ülkemizdeki yeni doğan bebeklerin yüzde 99'una ulaşmış, her yıl 5 binin üzerinde bebek hastalık belirtileri ortaya çıkmadan tespit edilebiliyor.