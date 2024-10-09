Biber gazında talep patlaması yaşanıyor! Biber gazı taşımak yasal mı?

Kredi kartı, kimlik, makyaj malzemesi ve şimdi de biber gazı şişesi. Güvenlik için birçok kadın artık çantalarında biber gazı taşımaya başladı.



Talep arttıkça, bazı işletmelerin stokları tükendi. Ayrıca, özellikle internet üzerinden satış yapan bazı şirketler tarafından zam yapıldığı söylendi.

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Güvenlik uzmanları biber gazını iyi bir koruyucu olarak görüyor, ancak satın alıp kullanırken bazı şeylere dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

BİBER GAZI TAŞIMAK YASAL MI?

Biber gazının kullanımı hakkında Güvenlik Uzmanı Murat Aydın, "Evet, korur mu korur..." dedi. Bu, en azından kısa bir süre için geçerli olacak. Bu ürünü kullandıktan sonra onu terk edeceksiniz. Bir saldırıda kullanabilmeniz için sağ tarafınızda sağ cebinize, sol tarafınızda solak tarafınızda sol cebinize. Çantada ise en kısa sürede ulaşabileceğiniz bir yerde bunu taşımanız gerektiğini söyledi.

Aydın sözlerine devam etti: "Eğer rüzgarın yönü doğruysa, savunma maçlı kullanırken tam aksine kendinize de zarar verebilirsiniz." Karşı taraftan herhangi bir saldırı olmadan bunu kullanırsanız. Kanuna göre işte o zaman bu artık bir suç aletidir."



Sivil vatandaşlar yasalara göre en fazla elli mililitre biber gazı taşıyabilir.