Beşiktaş’taki yangınla ilgili Cumhurbaşkanı esti gürledi: İmarı verenler üzerinden muhalefete yüklendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Nisan Cuma günü düzenlenen iftar programına katıldı. TÜRGEV tarafından İbn Haldun Üniversitesi’nde düzenlenen programa Recep Tayyip Erdoğan’da teşrif etti.

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İftar programında konuşan Cumhurbaşkanı, Beşiktaş yangını hakkında ilk defa konuştu. Binanın imara açılmasını eleştiren Erdoğan, belediye üzerinden muhalefet partisine yüklendi. İşte Erdoğan’ın o açıklamaları…

BİNAYA İMAR VEREN KİM?

“Bu binaya inşaat ruhsatını veren, imar ruhsatını veren ve binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim? Şimdi tabii ki savcılarımızla bunu takip ediyoruz.

Bunu kovalıyoruz, kovalamaya devam edeceğiz. Kimler bunlar? 29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler? Skandallar zinciri karşısında başlarını kuma gömmeyi tercih ettiler. Birileri hemen koşup gittiler. Kendi günahlarını nasıl örteriz, bunun peşinde koştular.”

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MUHALEFET TEK CÜMLE KURMADI

“Bizi yok etmeye gelenlerin bizde hayat bulacağı yüksek bir ruh haliyle mücadelemizi kararlılıkla devam ettirdik. Sen doğru olursan, sen dürüst, samimi olursan eğri er ya da geç mutlaka bulur diyoruz. Ağızlarını her açtıklarında hak, hukuk, adalet kavramları üzerinden gönüllü kuruluşlarımıza dil uzatanların iki yüzlülüklerini çok iyi biliyoruz. Sürekli ahlak tüccarlığı yapan, işçinin emekçinin hakkından bahseden bu çevreler, önceki gün Beşiktaş'ta hayatını kaybeden 29 kişiyle ilgili çıkıp tek cümle kurmadılar.”

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