İsrail, "öldürdük" demişti: İranlı komutan Laricani'nin mesajı paylaşıldı, Laricani kimdir?

İsrail Savunma Bakanı Katz'ın öldüğünü iddia ettiği İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Laricani mesajında öldürülen deniz kuvvetleri personeli için taziye dileyerek, Şehadetler bizi sarsmaz, birleştirir" dedi. Aynı mesaj İran devlet televizyonunda da yayınlandı.

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin İsrail ordusu tarafından düzenlenen bir saldırıda hayatını kaybettiğini ileri sürdü.

İRAN DEVLET MEDYASI LARİCANİ'NİN MESAJINI PAYLAŞTI

İsrail basını, İsrail Ordusu'nun İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'yi hedef aldığını öne sürdü. Daha sonra İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Ali Laricani'nin öldürüldüğünü söyledi. İran ise iddialara karşılık olarak Laricani'nin bir mesaj yayınlayacağını ifade etti. İran devlet medyası da Ali Laricani'nin el yazısı ile kaleme alındığı belirtilen bir notu yayınladı.

LARİCANİ'DEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Öldüğüne dair iddialarının ardından Lacirani sosyal medya platformu X'te bir mesaj yayımladı. Mesajda, "İran İslam Cumhuriyeti Donanmasının kahraman şehitlerinin cenaze töreni vesilesiyle: Onların hatırası İran milletinin kalbinde sonsuza dek yaşayacak ve bu şehitlikler, silahlı kuvvetler yapısı içinde İslam Cumhuriyeti Ordusunun temellerini gelecek yıllar boyunca güçlendirecektir. Yüce Allah'tan bu değerli şehitlerimize en yüksek mertebeleri nasip etmesini niyaz ediyorum" ifadeleri yer aldı.



LARİCANİ KİMDİR?

Laricani, 15 Ağustos 2005 – 20 Ekim 2007 tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad tarafından Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi sekreteri olarak atanmıştı ve İran rejiminin önemli figürlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ali Laricani’nin hayatı ve ailesi

Ali Erdeşir Laricani, 9 Haziran 1958’te Necef’te doğdu. Babası Mirza Haşim Amuli, “Ayetullah” unvanına sahip üst düzey bir dini liderdi. Kardeşi Sadık Laricani, 2009-2019 yılları arasında İran yargısının başında görev yaptı; diğer kardeşi Muhammed Cevad Laricani ise İran dini lideri Hamaney’in danışmanlarından biri olarak dış politika alanında önemli roller üstlendi. Laricani’nin kayınpederi Murtaza Mutahhari, 1979 İslam Devrimi sırasında Humeyni’nin yakın çevresinde yer alan tanınmış bir din adamıydı.

Siyasi ve Akademik kariyer

1981 yılında İran Devrim Muhafızları’na katılan Laricani, İran-Irak Savaşı sırasında kumandanlık yaptı. Daha sonra akademik kariyerine yönelerek bilgisayar bilimi ve matematik alanında eğitim aldı; Tahran Üniversitesi’nde Batı felsefesi üzerine yüksek lisans ve doktora yaptı. Doktora çalışmaları özellikle Alman filozof Immanuel Kant üzerine yoğunlaştı.

Akademik tecrübesi ve aile bağlarını kullanarak siyasi kariyerini geliştiren Laricani, 1992’de Kültür Bakanı, 1994’te ise İran Radyo Televizyon Kurumu Başkanı olarak atandı ve bu görevini 10 yıl boyunca sürdürdü.

2005 yılında cumhurbaşkanlığı için aday oldu, ancak seçimde yalnızca yüzde 6 oy aldı. Aynı yıl, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve İran’ın baş nükleer müzakerecisi oldu. Ahmedinejad ile görüş ayrılıkları nedeniyle 2007’de görevinden ayrıldı. 2008’de İran meclis başkanlığına seçilen Laricani, bu görevi 12 yıl boyunca sürdürdü ve ülkenin nükleer programı dahil olmak üzere ulusal güvenlik konularında en üst düzey müzakereci olarak görev yaptı.

Ali Laricani, İran siyasetinde hem akademik hem de askeri tecrübesini birleştiren nadir isimlerden biri olarak biliniyor.

