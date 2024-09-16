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Galatasaray'da Icardi bilmecesi! Arjantinli yıldız derbide olacak mı?

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Galatasaray'da Icardi bilmecesi! Arjantinli yıldız derbide olacak mı?
Galatasaray'da sakatlığı olan ve tedavisi devam eden Mauro Icardi, ülkesine dönüyor. Bununla birlikte, ünlü futbolcu tam olarak hazır olmadan sahaya çıkmak istemiyor.
Galatasaray'da Icardi bilmecesi! Arjantinli yıldız derbide olacak mı? 1 15

Galatasaray'da sakat olan Mauro Icardi, Arjantin'de tedavi görüyor.

Galatasaray'da Icardi bilmecesi! Arjantinli yıldız derbide olacak mı? 2 25

Fanatik tarafından yayınlanan bir habere göre, Icardi bu hafta Türkiye'ye dönecek.

Galatasaray'da Icardi bilmecesi! Arjantinli yıldız derbide olacak mı? 3 35

Icardi'nin yeniden sahaya dönmesi uzun sürebilir. Arjantinli futbolcunun tam olarak hazır olmadan oynamayı istemediği söylendi.

Galatasaray'da Icardi bilmecesi! Arjantinli yıldız derbide olacak mı? 4 45

Icardi, Çaykur Rizespor maçını kaçırdığı için Fenerbahçe derbisinde de oynayamayacak.

Galatasaray'da Icardi bilmecesi! Arjantinli yıldız derbide olacak mı? 5 55

Icardi, 3 Ekim'de Rigas FS ile oynanacak Avrupa maçında yer alacağı tahmin ediliyor. Icardi'nin Galatasaray formasını yeniden giymesinin en az iki hafta sürmesi bekleniyor.

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