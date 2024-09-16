Galatasaray'da Icardi bilmecesi! Arjantinli yıldız derbide olacak mı?

Galatasaray'da sakatlığı olan ve tedavisi devam eden Mauro Icardi, ülkesine dönüyor. Bununla birlikte, ünlü futbolcu tam olarak hazır olmadan sahaya çıkmak istemiyor.

1 5 Galatasaray'da sakat olan Mauro Icardi, Arjantin'de tedavi görüyor. 2 5 Fanatik tarafından yayınlanan bir habere göre, Icardi bu hafta Türkiye'ye dönecek. 3 5 Icardi'nin yeniden sahaya dönmesi uzun sürebilir. Arjantinli futbolcunun tam olarak hazır olmadan oynamayı istemediği söylendi. 4 5 Icardi, Çaykur Rizespor maçını kaçırdığı için Fenerbahçe derbisinde de oynayamayacak. 5 5 Icardi, 3 Ekim'de Rigas FS ile oynanacak Avrupa maçında yer alacağı tahmin ediliyor. Icardi'nin Galatasaray formasını yeniden giymesinin en az iki hafta sürmesi bekleniyor.



