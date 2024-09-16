Galatasaray'da Icardi bilmecesi! Arjantinli yıldız derbide olacak mı?

Galatasaray'da sakat olan Mauro Icardi, Arjantin'de tedavi görüyor.
Fanatik tarafından yayınlanan bir habere göre, Icardi bu hafta Türkiye'ye dönecek.
Icardi'nin yeniden sahaya dönmesi uzun sürebilir. Arjantinli futbolcunun tam olarak hazır olmadan oynamayı istemediği söylendi.
Icardi, Çaykur Rizespor maçını kaçırdığı için Fenerbahçe derbisinde de oynayamayacak.
Icardi, 3 Ekim'de Rigas FS ile oynanacak Avrupa maçında yer alacağı tahmin ediliyor. Icardi'nin Galatasaray formasını yeniden giymesinin en az iki hafta sürmesi bekleniyor.