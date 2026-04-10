Bebek Hotel soruşturmasında sondakika gelişme: Silinen 550 bin WhatsApp yazışması geri getirildi, neler var neler!

Bebek Hotel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın gözaltına alındığı, uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dikkat çeken gelişme yaşandı. Muzaffer Yıldırım'ın telefonunda yapılan incelemelerde, silinmiş 550 bin WhatsApp yazışması geri getirildi.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan Bebek Hotel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın telefonunda yapılan incelemelerde, silinmiş 550 bin WhatsApp yazışması geri getirildi. Mesajlarda çok sayıda müstehcen içerik tespit edildi.

Soruşturma kapsamında akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyeti tarafından yürütülen incelemede, Yıldırım’a ait cep telefonunda bulunan dijital materyaller detaylı şekilde analiz edildi. Yapılan teknik çalışmalar sonucunda daha önce silindiği değerlendirilen toplam 550 bin WhatsApp yazışmasının yeniden erişilebilir hale getirildiği belirlendi.

İncelemelerde yalnızca yazışmaların değil, aynı zamanda çok sayıda görsel ve medya içeriğinin de kayıt altına alındığı, bu içeriklerin önemli bir bölümünün kişiler arası yazışmalarda paylaşıldığı tespit edildi.

MÜSTEHCEN İÇERİKLİ KADIN FOTOĞRAFLARI GÖNDERMİŞ

Muzaffer Yıldırım’ın Club House adlı mekanın işletmecisi Menderes Utku ile yaptığı yazışmalar da inceleme kapsamına alındı. Söz konusu yazışmalarda Yıldırım’ın Utku’ya çok sayıda müstehcen içerikli kadın fotoğrafı gönderdiği belirlendi.

Yazışma içeriklerinde Yıldırım’ın bazı kadınlar için “sana geliyor” ve “bu olur mu” şeklinde ifadeler kullandığı, bu ifadelerle birlikte çeşitli görseller paylaştığı görüldü. Yazışmalarda tarafların, gönderilen kadınlara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve bu içerikler üzerinden iletişim kurduğu tespit edildi.

Elde edilen dijital verilerde, söz konusu yazışmaların süreklilik arz ettiği, farklı tarihlerde benzer içeriklerin paylaşıldığı ve taraflar arasında bu yönde devam eden bir iletişim bulunduğu belirlendi.

Bilirkişi incelemesinde yalnızca Menderes Utku ile yapılan yazışmaların değil, çok sayıda iş insanıyla gerçekleştirilen WhatsApp görüşmelerinin de kayıt altına alındığı öğrenildi. Bu yazışmaların içeriklerine ilişkin incelemelerin sürdüğü, dosya kapsamında detaylandırıldığı bildirildi.

Soruşturma dosyasına giren dijital materyallerin, farklı kişilerle yapılan iletişimleri de kapsadığı, yazışmaların kapsamının oldukça geniş olduğu ve teknik incelemenin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, Muzaffer Yıldırım’ın telefonunda yapılan dijital incelemelerde otele gelen müşterilere ilişkin detaylı kayıtlar tutulduğu da ortaya çıktı.

Bilirkişi raporuna göre, Yıldırım’ın otele gelen müşterileri kategorilere ayırdığı, müşterilerin isimlerini, iletişim bilgilerini, referanslarını, sıfatlarını ve çeşitli özelliklerini tek tek kayıt altına aldığı belirlendi.

Söz konusu kayıtların sistematik şekilde oluşturulduğu, müşterilere ilişkin bilgilerin liste halinde tutulduğu ve bu verilerin dijital ortamda muhafaza edildiği tespit edildi.

Müşterilere ait bilgilerin yalnızca isim ve iletişim bilgileriyle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda kişisel niteliklerine ve çeşitli değerlendirmelere de yer verildiği, bu durumun müşterilerin fişlendiği yönünde değerlendirmelere neden olduğu ifade edildi.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki incelemelerin devam ettiği, bilirkişi heyetinin hazırlayacağı kapsamlı raporun dosyaya sunulacağı öğrenildi.

Çağrı Bey Somali'ye ulaştı: Türk gemisi yoğun ilgi gördü!

Araç sahiplerinin yüzü güldü: Motorin ve benzine indirim geldi!

Nisan ayında en yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu!