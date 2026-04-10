  3. Nisan ayında en yüksek emekli promosyonu veren bankalar belli oldu!

En yüksek emekli promosyonu veren bankalar 2026 Nisan ayı ile güncellendi. En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 31.000 TL'ye Varan Ödeme Fırsatı! ING, TEB, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Akbank, Denizbank, Vakıfbank, İş Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?
En yüksek emekli promosyonu veren bankalar 2026 Nisan ayı ile güncellendi. Yeni tekliflerle emekli maaşı banka promosyonu güncel tutar listesi 2026 Nisan ayı milyonlarca SSK, Bağkur emeklisinin gündeminde yer alıyor. Emekli promosyon 2026 Nisan kampanyaları güncellemesi ile gündeme geldi. Güncel emekli maaşı banka promosyonu 2026 Nisan ayı net tutarları ile banka banka detaylı olarak araştırılıyor. Nisanı 2026 emekli promosyon, en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka, maaşını farklı bir bankaya taşımak isteyen emeklilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Nisan 2026 itibarıyla emekli banka promosyonlarında yeni dönem başladı! Bankalar, emekli maaş müşterilerini bünyesine katmak için kesenin ağzını açtı. QNB, Garanti BBVA, Yapı Kredi ve Albaraka Türk gibi bankaların 31.000 TL’ye varan nakit ve ek ödül teklifleri dikkat çekiyor. Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor, şartlar neler? henüz emekli maaşlarını taşımamış olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. En yüksek emekli promosyonu veren bankalar TEB, Yapı Kredi emekli promosyonu, Ziraat Bankası, Garanti, İş Bankası promosyon rekabetini artırdı. Peki, TEB, Yapı Kredi, Ziraat, Akbank, Denizbank, Vakıfbank, İş Bankası emekli maaşı promosyon ne kadar, emekli promosyon 2026 en yüksek hangi banka? İşte emekli promosyonu Nisan 2026 kampanyaları...

Emekli maaşı promosyon TEB emekli promosyon, Ziraat Bankası emekli promosyon, Yapı Kredi emekli promosyon, Akbank emekli promosyon, İs Bankası emekli promosyon, İng emekli promosyon, İş bankası promosyon 2026 Nisan ayı tutarları güncellendi. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabiliyorlar. Mevcutta promosyon sözleşmesi bulunan emekliler daha önce almış olduğu ödemeleri iade ederek yeni bankaya geçiş yapabiliyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren promosyon ödemelerinde Nisan ayı güncellemeleri tamamlandı. Maaşlarını kamu veya özel bankalara taşıyan emekliler için 3 yıllık taahhüt karşılığında ödenen tutarlar rekor seviyelere ulaştı. Özellikle ek koşullarla (fatura talimatı, kredi kartı kullanımı vb.) desteklenen paketler, toplam kazancı 30.000 TL bandının üzerine taşıyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında emekli maaşını Bankamızdan almak için yeni talimat veren SGK Emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) promosyon taahhüdü vermeleri durumunda Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir. Halihazırda emekli maaşını Bankamızdan alan SGK Emeklilerinden; 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında promosyon taahhüdü verenler/ promosyon taahhüdünü yenileyenler Emekli Promosyon kampanyasından yararlanabilecektir.

GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026

Emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanabilirsiniz. 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON 2026

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Maaşınızı başka bir bankaya taşımak oldukça basit. E-Devlet üzerinden veya gitmek istediğiniz bankanın şubelerinden/mobil uygulamasından başvurunuzu saniyeler içinde gerçekleştirebilirsiniz. Eğer halihazırda bir bankadan promosyon aldıysanız, kalan sürenin iadesini yaparak yeni bankaya geçiş hakkınız bulunmaktadır.

Promosyon Almak İçin Şartlar Neler?

Emekli maaş promosyonundan yararlanmak için temel şart, maaşın ilgili bankadan alınacağına dair 3 yıllık (36 ay) taahhüt verilmesidir. Ayrıca bazı bankalar şu ek koşullarla ödemeyi artırmaktadır:

En az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı.

Bankanın kredi kartı ile belirli bir tutarda harcama yapılması.

Emekli bir tanıdığını bankaya getirme (referans bonusu).

