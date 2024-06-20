Bayram sonrası büyük kampanya! Banka 7500 TL ödeme yapacak

2024 için İş Bankası müşterilerine büyük bir fırsat sunuyor. Bankanın yeni başlattığı kampanyada müşteriler 7500 TL'ye kadar MaxiPuan kazanabilirler. Başvuru koşulları ve ayrıntılar haberimizde.

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Bayram sonrası büyük kampanya! Banka 7500 TL ödeme yapacak

Kampanya, 1 Haziran'dan 30 Haziran'a kadar geçerli olacak ve belirli tutarlarda yapılan alışverişlerde MaxiPuan kazandıracak. Kampanyaya İşCep ve Maximum mobil uygulamaları aracılığıyla katılabilirsiniz.

Belirtilen tarih aralığında ETS'deki belirli otellerde yapılan konaklama harcamalarına göre elde edilecek MaxiPuan miktarları aşağıdaki gibidir:

35.000 TL ile 49.999 TL arasında peşin veya üç veya altı taksitli alışverişlerde 2.500 TL MaxiPuan kazanırsınız. 50.000 TL ile 99.999 TL arasında peşin veya üç veya altı taksitli alışverişlerde 5.000 TL MaxiPuan kazanırsınız. 100.000 TL ve üzeri peşin veya üç veya altı taksitli alışverişlerde 7.500 TL MaxiPuan kazanırsınız. MaxiPuan kullanımı, 18 Temmuz 2024 tarihinde en son kullandığınız İş Bankası kartınıza yüklenecektir. Puanlar 31 Ağustos 2024'e kadar kullanılabilir. 01 Eylül 2024 tarihinde kullanılmayan MaxiPuan'lar geri alınacaktır.

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Kullanım Şartları'na göre kartınız açık ve aktif olmalıdır.

Ek kartlarla yapılan harcamalardan MaxiPuan kazanabilirsiniz, ancak ödül asıl karta yüklenecektir.

Kampanyaya katılmak için yalnızca İşCep veya Maximum Mobil uygulamaları kullanılmalıdır.

MaxiPuan'lar MaxiMil'e dönüştürülebilir, ancak Maximiles kartlarına yüklenen puanlar avans kapatmada kullanılamaz.

Rezervasyon iptal edildiğinde veya iade edildiğinde MaxiPuan'lar geri alınacaktır.

Her rezervasyon için 1 MaxiPuan kazanabilirsiniz.

Birden fazla karta ödeme yapılırsa, ilk ödemenin yapıldığı karta MaxiPuan yüklenir.

Kampanyadan her müşteri en fazla 7.500 TL MaxiPuan kazanabilir.

Nasıl başvurulabilir?

Kampanyaya katılmak için İşCep veya Maximum mobil uygulamalarına giriş yapmanız gerekir. Bu kayıttan sonra belirtilen tarihler arasında yapacağınız harcamalar MaxiPuan kazanmanızı sağlayacaktır.

İş Bankası tarafından sunulan bu kampanya sayesinde, tatilinizi planlarken ekstra para kazanabilirsiniz. ETS'deki seçili otellerde harcadığınız parayla hem tatilinizin keyfini çıkarabilir hem de MaxiPuan'larınızı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

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