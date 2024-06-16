Bayramda tedirgin eden deprem: Malatya’da akşamüstü sarsıntı…

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgede artçılar devam ediyor. Yaklaşık 2 yıldır süre gelen artçılar zaman zaman yerel halkı endişelendirdi. Bayramın ilk gününde ise 4’ün üzerinde bir deprem yaşandı.

MALATYA’DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), akşam saatlerinde Malatya’da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi.

Sarsıntının ardından kısa süreli vatandaş panik yaşadı. Ancak yerel kaynaklara göre maddi ve manevi bir zarar oluşmadı. 20.24’te yaşanan depremde AFAD, derinliği 7 kilometre olarak ölçtü.