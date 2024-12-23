Bass rejiminin askerleri, Esed'in fotoğrafını ezerek teslim oldu!

Silahlarıyla tek tek sıraya girdiler: Bass rejiminin askerleri, Esed'in fotoğrafını ezerek teslim olmaya başladı...

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesi sonrası yeni dönem şekillenmeye başladı.

Ahmed Şara liderliğindeki geçici hükümetin kabinesi oluşmaya başlarken, yeni ordunun nasıl oluşturulacağı merak ediliyor.

Esad rejiminin askerleri de silahlarıyla teslim oluyor.

ESAD'IN RESMİNE BASIYORLAR

Şam'ın Mezze bölgesindeki askere alım noktası, yeni yönetimin kurduğu uzlaşı ve kimlik tespiti merkezi olarak kullanılıyor.

Yerleşkenin dışındaki demir kapıda çok sayıda kişi sırada bekliyor. Sıraya kayıt yaptıranlar, isimlerinin okunmasının ardından içeri alınıyor.

Merkezin girişinde kuyrukta bekleyenler, silahları varsa önce bunları kenara bırakıyor, Beşar Esad'ın resminin bulunduğu tabloya basarak binaya giriyor.

ÜÇ AYLIK KİMLİK VERİLİYOR

İçeride Suriye'nin yeni yönetiminin temsilcileri, kişilerin kimlik bilgileri, yaşadıkları yer ve rejim döneminde aldıkları göreve ilişkin kayıtlar tutuyor. Kendilerine verilen evrakla birlikte çıkışta fotoğrafları da çekiliyor.

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Kayıt yaptıranlara üç ay süreli yeni kimlik verildiği, bu sayede güvenli biçimde ülkede dolaşabilecekleri belirtiliyor.

"ŞEBBİHA"LAR DA GİDİYOR

Suriye'deki geçici yönetimin İçişleri Bakanlığının Şam'da açtığı "kimlik tespiti ve uzlaşı" merkezlerinden sorumlu Subay Velid Abdurabu,, bu merkezlerin rejimin ordusundaki asker, polis, ordu ve emniyet bürokrasisinde çalışanların kendilerini tanıtmaları, üzerlerindeki zimmetli silah ve diğer araçlarını teslim etmeleri için kurulduğunu söyledi.

Sadece asker ve polis değil Esad rejiminin paramiliter güç olarak kullandığı, kamuoyunda "şebbiha" diye bilinen unsurların da bu merkezlere geldiğini anlatan Abdurabu, "Buraya geliyorlar, silahlarını veriyorlar, onlara üç aylığına geçici bir kart veriyoruz. Bu süre içinde bunu kimlik olarak kullanabiliyorlar" dedi.

GÜNDE YAKLAŞIK 1500 KİŞİ BAŞVURUYOR

Abdurabu, şu ana kadar Şam'daki her merkeze günde yaklaşık 1200 ile 1500 kişinin başvurduğunu belirterek, "Rejim unsurları ve burada çalışanlar, eğer ki ellerine kan bulaşmamışsa zamanla işlerine ve normal hayatlarına dönebilirler. Buraya gelenler de Suriye halkının evlatları. Rejim onları yanlış yönlendirdi" diye konuştu.

Abdurabu, şunları ekledi:

"Bu insanlardan bazıları silahlarını halka karşı kullandı, rejim onlara sınırsız güç verdi. Bu hukukun üstünlüğü, hesap verebilirlikten uzaktı."

"EŞKIYALIĞA İZİN VERİLMEYECEK"

Şimdi silahlarını teslim eden çöken rejimin unsurlarının, "silahlarını halka karşı öldürme, şiddet, evlere el koymak için disiplinsiz, yasa dışı ve ahlak dışı biçimde kullandığını" dile getiren Abdurabu, "Yeni bir sayfa açmak ve yeni Suriye'yi inşa etmek istiyoruz" dedi.

Rejimin silahlı tüm unsurlarına sesleen Abdurabu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu uzlaşı merkezine gelsinler ve silahlarını bıraksınlar ki bu fırsatı kaçırmasınlar. Eğer ki silahlarını tutuyorlarsa bunları eşkıyalık için halka veya hükümete karşı kullanacaklar demektir. Buna izin verilmeyecek."

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