3 çocuk babası adam, eşinin sütüne adeta bağımlı hale geldi!

12 yıldır bulunduğu durumdan rahatsız bile olmadı: 3 çocuk babası Alexander Bailey, 12 yıldır eşi Rachel'in sütüne adeta bağımlı hale geldi.
30 yaşındaki Alexander Bailey, eşi Rachel'den 3 çocuk sahibi ve tam 12 yıldır karısının sütünden içiyor.
12 yıldır bulunduğu durumdan rahatsız bile olmadı öyle ki, Rachel eşini emzirdiği görüntüleri sosyal medyadan sürekli paylaşıyor.
Bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştığından itibaren bir çok kişi Rachel tarafından emzirilmek için aileye mesaj yağdırıyor.
12 yıldır bu durumdan hiç rahatsızlık duymadığını açıklayan, Alexander anne sütünün tadının harika olduğunu belirtti.
Ancak çift şu an 4. çocuğunu beklerken Rachel emzirme işine ara vermiş durumda, Alexander'ın anne sütü hasreti ise bir süre kadar devam edecek gibi...