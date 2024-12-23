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3 çocuk babası adam, eşinin sütüne adeta bağımlı hale geldi!

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3 çocuk babası adam, eşinin sütüne adeta bağımlı hale geldi!
12 yıldır bulunduğu durumdan rahatsız bile olmadı: 3 çocuk babası Alexander Bailey, 12 yıldır eşi Rachel'in sütüne adeta bağımlı hale geldi.
3 çocuk babası adam, eşinin sütüne adeta bağımlı hale geldi! 1 16

12 yıldır bulunduğu durumdan rahatsız bile olmadı: 3 çocuk babası Alexander Bailey, 12 yıldır eşi Rachel'in sütüne adeta bağımlı hale geldi.

3 çocuk babası adam, eşinin sütüne adeta bağımlı hale geldi! 2 26

30 yaşındaki Alexander Bailey, eşi Rachel'den 3 çocuk sahibi ve tam 12 yıldır karısının sütünden içiyor.

3 çocuk babası adam, eşinin sütüne adeta bağımlı hale geldi! 3 36

12 yıldır bulunduğu durumdan rahatsız bile olmadı öyle ki, Rachel eşini emzirdiği görüntüleri sosyal medyadan sürekli paylaşıyor.

3 çocuk babası adam, eşinin sütüne adeta bağımlı hale geldi! 4 46

Bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştığından itibaren bir çok kişi Rachel tarafından emzirilmek için aileye mesaj yağdırıyor.

3 çocuk babası adam, eşinin sütüne adeta bağımlı hale geldi! 5 56

12 yıldır bu durumdan hiç rahatsızlık duymadığını açıklayan, Alexander anne sütünün tadının harika olduğunu belirtti.

3 çocuk babası adam, eşinin sütüne adeta bağımlı hale geldi! 6 66

Ancak çift şu an 4. çocuğunu beklerken Rachel emzirme işine ara vermiş durumda, Alexander'ın anne sütü hasreti ise bir süre kadar devam edecek gibi...

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