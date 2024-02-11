Türkiye, ABD arasında F-16 anlaşması tamamlandı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin kritik aşama dün tamamlandı ve Kongre'deki inceleme ve itiraz süreci aşıldı.

Sadece Kentucky Senatörü Rand Paul, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 26 Ocak'ta Kongreye gönderilen resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde Senato'ya sunduğu itirazla gündeme geldi.Senato Dış İlişkiler Komitesi, Paul tarafından sunulan tasarıyı incelemedi.

F-16 Satışına Engel Yok

Bu nedenle, ABD yönetiminin resmi açıklamasının ardından Kongre'nin 15 günlük süresi dün gece ABD saatiyle sona erdi. Bu, ABD Silah İhracat Kontrol Yasası (AECA) uyarınca satışa ilişkin sürecin ilgili kurumlar arasında başlamasına izin verecek.

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AECA yasası, NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler için 30 gün belirlemektedir.

Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, yabancı ülkelere silah satışını inceleme ve varsa itiraz etme yetkisine sahiptir. Senato ve Temsilciler Meclisi dış ilişkiler komiteleri, 26 Ocak'ta bildirimin yapıldığı gün yaptıkları açıklamalarda, Türkiye'ye F-16 satışına izin verdiklerini açıkladılar.

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Türkiye, ABD'den envanterindeki 79 F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 40 yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı modernizasyon kiti talep etti. Geçen yıl ABD Savunma Bakanlığı Bütçe Tasarısı, bazı Kongre üyelerinin F-16'ların satılmasını şart koşan ek maddeleri içeriyordu.

NATO İçin Hayati Önem Taşıyor

Konuyla ilgili olarak ABD'nin Ankara Büyükelçiliği bir açıklama yaptı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, X sosyal medya hesabında Türkiye'ye F-16 satışının onaylanmasına ilişkin ifadelerini paylaştı.

Büyükelçi Flake, "Kongre'nin bu hafta, Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararı ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır" dedi. NATO için Türkiye'nin F-16 filosu çok önemlidir çünkü müttefiklerin gelecekte birlikte çalışabilmelerini sağlar.ifadelerini kullandı.