Türkiye, ABD arasında F-16 anlaşması tamamlandı!

Kongre, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin inceleme ve itiraz sürecini sona erdirdi. 15 gün içinde yalnızca bir itiraz geldi ve işlem yapılmadı. İncelemenin tamamlanması ile birlikte F-16 satışı mümkün hale geldi.

YAYINLAMA
Google News
Türkiye, ABD arasında F-16 anlaşması tamamlandı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin kritik aşama dün tamamlandı ve Kongre'deki inceleme ve itiraz süreci aşıldı.

Sadece Kentucky Senatörü Rand Paul, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 26 Ocak'ta Kongreye gönderilen resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde Senato'ya sunduğu itirazla gündeme geldi.Senato Dış İlişkiler Komitesi, Paul tarafından sunulan tasarıyı incelemedi.

F-16 Satışına Engel Yok

Bu nedenle, ABD yönetiminin resmi açıklamasının ardından Kongre'nin 15 günlük süresi dün gece ABD saatiyle sona erdi. Bu, ABD Silah İhracat Kontrol Yasası (AECA) uyarınca satışa ilişkin sürecin ilgili kurumlar arasında başlamasına izin verecek.

Türkiye ABD’den 40 yeni F-16 alıyor! 23 milyar dolar ödenecekTürkiye ABD’den 40 yeni F-16 alıyor! 23 milyar dolar ödenecek

Sihamızı düşüren ABD F-16'sı İncirlik'ten mi kalktı? Milli Savunma Bakanlığı gerçeği açıkladı!Sihamızı düşüren ABD F-16'sı İncirlik'ten mi kalktı? Milli Savunma Bakanlığı gerçeği açıkladı!

Reuters duyurdu! ABD Başkanı Jeo Biden Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonu için kongreye mektup gönderdiReuters duyurdu! ABD Başkanı Jeo Biden Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonu için kongreye mektup gönderdi

AECA yasası, NATO üyesi ülkeler için 15 gün, NATO üyesi olmayan ülkeler için 30 gün belirlemektedir.

Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, yabancı ülkelere silah satışını inceleme ve varsa itiraz etme yetkisine sahiptir. Senato ve Temsilciler Meclisi dış ilişkiler komiteleri, 26 Ocak'ta bildirimin yapıldığı gün yaptıkları açıklamalarda, Türkiye'ye F-16 satışına izin verdiklerini açıkladılar.

Türkiye, ABD'den envanterindeki 79 F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 40 yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı modernizasyon kiti talep etti. Geçen yıl ABD Savunma Bakanlığı Bütçe Tasarısı, bazı Kongre üyelerinin F-16'ların satılmasını şart koşan ek maddeleri içeriyordu.

NATO İçin Hayati Önem Taşıyor

Konuyla ilgili olarak ABD'nin Ankara Büyükelçiliği bir açıklama yaptı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, X sosyal medya hesabında Türkiye'ye F-16 satışının onaylanmasına ilişkin ifadelerini paylaştı.

Büyükelçi Flake, "Kongre'nin bu hafta, Türkiye'nin 40 yeni ve 79 modernize edilmiş F-16 uçağı satın almasını onaylama kararı ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır" dedi. NATO için Türkiye'nin F-16 filosu çok önemlidir çünkü müttefiklerin gelecekte birlikte çalışabilmelerini sağlar.ifadelerini kullandı.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TBMM gündeminde neler var? Sağlık düzenlemesi, af, ek zam
TBMM gündeminde neler var? Sağlık düzenlemesi, af, ek zam
Zafer Şahin İmamoğlu'nu rezil edecek rakamları ortaya çıkardı! 'Hiç çalışmamış 5 yıl yatmış'
Zafer Şahin İmamoğlu'nu rezil edecek rakamları ortaya çıkardı! 'Hiç çalışmamış 5 yıl yatmış'
Alper Gezeravcı ve Ax-3 ekibi Dünya'ya başarıyla iniş yaptı
Alper Gezeravcı ve Ax-3 ekibi Dünya'ya başarıyla iniş yaptı
Son dakika! Alper Gezeravcı dünyaya döndü!
Son dakika! Alper Gezeravcı dünyaya döndü!
Son Haberler
Türkiye, ABD arasında F-16 anlaşması tamamlandı!
Türkiye, ABD arasında F-16 anlaşması tamamlandı!
Borsa rekora doymuyor! En çok hangi hisseler kazandırdı?
Borsa rekora doymuyor! En çok hangi hisseler kazandırdı?
Darbeyle başa gelen Sisi hükümeti, kıyı şeridini BAE’ye sattı…
Darbeyle başa gelen Sisi hükümeti, kıyı şeridini BAE’ye sattı…
AK Parti'yi yasa boğan ölüm! İstanbul il kadın kolları başkan yardımcısı Fatma Sevim Baltacı geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti
AK Parti'yi yasa boğan ölüm! İstanbul il kadın kolları başkan yardımcısı Fatma Sevim Baltacı geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"
Bahçeli'den AYM Başkanına tepki: "Bay Zühtü, akladığınız cani terör saldırısı yaptı"
DEM Parti'nin İstanbul adayları açıklandı: "Kimseye rest veya jest yapmıyoruz"
DEM Parti'nin İstanbul adayları açıklandı: "Kimseye rest veya jest yapmıyoruz"
Çok Okunanlar
AK Parti'yi yasa boğan ölüm! İstanbul il kadın kolları başkan yardımcısı Fatma Sevim Baltacı geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti
AK Parti'yi yasa boğan ölüm! İstanbul il kadın kolları başkan yardımcısı Fatma Sevim Baltacı geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti
Borsa rekora doymuyor! En çok hangi hisseler kazandırdı?
Borsa rekora doymuyor! En çok hangi hisseler kazandırdı?
Darbeyle başa gelen Sisi hükümeti, kıyı şeridini BAE’ye sattı…
Darbeyle başa gelen Sisi hükümeti, kıyı şeridini BAE’ye sattı…
Türkiye, ABD arasında F-16 anlaşması tamamlandı!
Türkiye, ABD arasında F-16 anlaşması tamamlandı!
HDP/DEM'de skandalların ardı arkası kesilmiyor! Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini astılar
HDP/DEM'de skandalların ardı arkası kesilmiyor! Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini astılar
Aman dikkat! Zorunlu Trafik Sigortası’nda yeni oyun: Sakın kanmayın…
Aman dikkat! Zorunlu Trafik Sigortası’nda yeni oyun: Sakın kanmayın…
Yorumlananlar
Diyanet fitre miktarını açıkladı! İşte 2024 yılı fitre miktarı?
Diyanet fitre miktarını açıkladı! İşte 2024 yılı fitre miktarı?
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek