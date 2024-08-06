Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Aile destek ödemeleri, yıl sonuna kadar uzatıldı

Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye dair iyileşmelerin devam ettiğine vurgu yaparak, aile destek ödemelerinin yıl sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.
BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ!
Enflasyondaki düşüşün belirginleştiğini, önümüzdeki aylarda bu düşüşün hızlanacağını belirten Erdoğan, iş dünyasına da yeni desteklerinin devam edeceğini söyledi.
AİLE DESTEK PROGRAMININ SÜRESİ YIL SONUNA KADAR UZATILDI
Ailelere yönelik verilen desteklere de değinen Erdoğan, Aile Destek Programı ile ilgili şunları söyledi:
2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber