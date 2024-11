Başkan Erdoğan Deprem konutları teslim töreninde konuştu: 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz

6Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerde yapımı tamamlanan 24 bin 559 konut daha bugün kurayla hak sahiplerine teslim ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kahramanmaraş’ta konutların teslimatı gerçekleştiriliyor.

Erdoğan, 155.000 Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bugün bir kez daha ilçeleri ve mahalleleri ile tüm Kahramanmaraş’a, Kahramanmaraşlı kardeşlerime sevgilerimi yolluyorum. Yiğitlik ve asaletin ruh bulduğu, bereketli topraklarıyla, medeniyetlere beşiklik eden, destanlar şehri Kahramanmaraş’ımızdayız. Siz edelerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

"BİZE SAHİP ÇIKTIĞINIZ İÇİN SİZLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Maraş’a geldiğimiz andan itibaren bizleri yine samimiyetle bağrınıza bastığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Birazdan Kahramanmaraş’ın il kongresini gerçekleştireceğiz. İnşallah orada da teşkilatımızda olan ahdimizi ve kavlimizi yenileyeceğiz. Ama kongremizden önce hem sizlere bir teşekkür edelim dedik, hem de yapımı tamamlanan deprem konutlarımızın açılışını yapalım istedik. Coşkularınızdan, heyecanlarınızdan, sevdalarınızdan dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na güvendiğiniz için, inandığınız için, bize sahip çıktığınız için, siz edelere teşekkür ediyorum.

"ALLAH'IN İZNİYLE MARAŞLI KARDEŞLERİMİZE MAHÇUP OLMAYACAĞIZ"

31 Mart’ta Maraşlı kardeşlerim, bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonuyla, yola devam dedi. İlk günden beri bizi yalnız bırakmayan Kahramanmaraş, 31 Mart’ta yine bize olan desteğini esirgemedi. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim Kahramanmaraş’la aramızdaki dayanışmayı daim eylesin. Siz bize nasıl destek olduysanız, biz de sizin için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Allah’ın izniyle Maraş’a ve Maraşlı kardeşlerimize mahcup olmayacağız.

"KAHRAMANMARAŞ DEVLETİMİZİN DESTEĞİ İLE DÜŞTÜĞÜ YERDEN AYAĞA KALKIYOR"

Bu kadim şehir sadece toprağının bereketiyle değil, milletimizin sarsılmaz iradesiyle her dönemde koca bir kale, Anadolu’nun sağlam direği oldu. Deprem sonrası karşılaştığı büyük zorluklarda dahi başını yere eğemedi, edelerimiz asrın felaketini yaşamalarına rağmen asla vazgeçmedi, asla pes etmedi, umutsuzluğa kapılmadı. El ele vererek hayata yeniden sarıldınız. Kardeşliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediniz. Hani diyor ya, "Yedi güzel adamdan biri Erdem Beyazıt, "Ey her depremden sonra biraz daha doğrulan herkesin veba girmiş bir şehrin hem halkı hem seyircisi olduğu bir günde Ey düştüğü yerden kalkmaya hazırlanan ülke her damlası bir zafer müjdesi bir posta eri gibi Yağmur yüzüme değince çıkacağız yola." İşte Kahramanmaraş, merhum şairimizin dediği gibi 6 Şubat depremlerinden sonra doğruluyor, devletimizin de desteğiyle düştüğü yerden ayağa kalkıyor.

ÖZEL'E TEPKİ: HANGİ YARAYA MERHEM OLDUNUZ?

Sayın Özel çıkmış, "Deprem konutları 10 yılda bitmez" diyor. Ben buradan kendisine soruyorum: Sayın Özel afet konutlarımızı bitirmek için çalışan kurumlarımızın gayretlerini hiçe saymak sana ne kazandıracak? Deprem turistliği dışında ne yaptınız? Hangi yaraya merhem oldunuz? Görevden el çektirilen şahsın kapısında 24 saat nöbet tutmak dışında hangi icraatınız oldu? Bunlar para balyalarını yığma dışında taş üstüne taş koyamazlar. Bunların iş yapmak gibi bir derdi yok. Bunların tek bildikleri algı yapmak, fahiş fiyatlarla konser düzenlemek. İş hırsızlığa gelince CHP'den hünerlisini kimse bulamaz. Söz konusu hizmet olunca ara ki bulasın.