  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Sürücüler buna dikkat: Ehliyet artık tarih oldu, çoğu kişi bunu bilmiyor!

Sürücüler buna dikkat: Ehliyet artık tarih oldu, çoğu kişi bunu bilmiyor!

Yayınlanma:
Sürücüler buna dikkat: Ehliyet artık tarih oldu, çoğu kişi bunu bilmiyor!
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bu haberi çoğu kişi bilmiyor... İçişleri Bakanlığı’nın hayata geçirdi, Ehliyet artık tarih oldu, işte detaylar...
Sürücüler buna dikkat: Ehliyet artık tarih oldu, çoğu kişi bunu bilmiyor! 1 16

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bu haberi çoğu kişi bilmiyor... İçişleri Bakanlığı’nın hayata geçirdi, Ehliyet artık tarih oldu, işte detaylar...

Sürücüler buna dikkat: Ehliyet artık tarih oldu, çoğu kişi bunu bilmiyor! 2 26

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bir haber geldi. İçişleri Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulaması sayesinde artık sürücü belgesi fiziksel olarak taşınmak zorunda değil.

Sürücüler buna dikkat: Ehliyet artık tarih oldu, çoğu kişi bunu bilmiyor! 3 36

Ancak bu büyük kolaylık, uygulamanın üzerinden aylar geçmesine rağmen birçok vatandaş tarafından hâlâ bilinmiyor.

Sürücüler buna dikkat: Ehliyet artık tarih oldu, çoğu kişi bunu bilmiyor! 4 46

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bir uygulama hayata geçti. Artık trafikte araç kullanan vatandaşların ehliyetlerini fiziksel olarak yanlarında taşıma zorunluluğu kalmadı.

Sürücüler buna dikkat: Ehliyet artık tarih oldu, çoğu kişi bunu bilmiyor! 5 56

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulaması sayesinde, sürücü belgesi bilgileri Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına entegre ediliyor.

Sürücüler buna dikkat: Ehliyet artık tarih oldu, çoğu kişi bunu bilmiyor! 6 66

Uygulama büyük ilgi görürken, şu ana kadar 6 milyon 275 bin vatandaş bu yeni sistemden faydalandı.

HABERE YORUM KAT