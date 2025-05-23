Sürücüler buna dikkat: Ehliyet artık tarih oldu, çoğu kişi bunu bilmiyor!

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bu haberi çoğu kişi bilmiyor... İçişleri Bakanlığı’nın hayata geçirdi, Ehliyet artık tarih oldu, işte detaylar...

1 6 Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bu haberi çoğu kişi bilmiyor... İçişleri Bakanlığı’nın hayata geçirdi, Ehliyet artık tarih oldu, işte detaylar... 2 6 Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bir haber geldi. İçişleri Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulaması sayesinde artık sürücü belgesi fiziksel olarak taşınmak zorunda değil. 3 6 Ancak bu büyük kolaylık, uygulamanın üzerinden aylar geçmesine rağmen birçok vatandaş tarafından hâlâ bilinmiyor. 4 6 Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bir uygulama hayata geçti. Artık trafikte araç kullanan vatandaşların ehliyetlerini fiziksel olarak yanlarında taşıma zorunluluğu kalmadı. 5 6 İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulaması sayesinde, sürücü belgesi bilgileri Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına entegre ediliyor. 6 6 Uygulama büyük ilgi görürken, şu ana kadar 6 milyon 275 bin vatandaş bu yeni sistemden faydalandı.



