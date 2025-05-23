Sürücüler buna dikkat: Ehliyet artık tarih oldu, çoğu kişi bunu bilmiyor!

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bu haberi çoğu kişi bilmiyor... İçişleri Bakanlığı’nın hayata geçirdi, Ehliyet artık tarih oldu, işte detaylar...
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bir haber geldi. İçişleri Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulaması sayesinde artık sürücü belgesi fiziksel olarak taşınmak zorunda değil.
Ancak bu büyük kolaylık, uygulamanın üzerinden aylar geçmesine rağmen birçok vatandaş tarafından hâlâ bilinmiyor.
Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bir uygulama hayata geçti. Artık trafikte araç kullanan vatandaşların ehliyetlerini fiziksel olarak yanlarında taşıma zorunluluğu kalmadı.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Hayat Kimliğinle Kolay” uygulaması sayesinde, sürücü belgesi bilgileri Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına entegre ediliyor.
Uygulama büyük ilgi görürken, şu ana kadar 6 milyon 275 bin vatandaş bu yeni sistemden faydalandı.