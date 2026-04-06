Başkan Bingöl 2 sene önce söz vermişti: Tuzla'ya 5 yeni nesil kafe kazandırıldı

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, göreve gelişinin ikinci yıl dönümünde sosyal medya hesabından yayımladığı video ile seçim döneminde verdiği sözlerin hayata geçirildiğini duyurdu. Paylaşımda, genç bir vatandaşla seçim öncesinde yapılan sohbet ve sonrasında verilen sözlerin nasıl gerçeğe dönüştüğü yer aldı.

Başkan Bingöl, paylaşımında “Tuzla’da gençlik ittifakını kurduk. Söz verdiğimiz gibi, Yeni Nesil Kafe konseptimizle Tuzla kazandı, Tuzla’nın gençleri kazandı” ifadelerini kullandı.

Başkan Bingöl, 7 Şubat 2024 tarihinde vatandaşlarla gerçekleştirdiği bir buluşmada gençlere yönelik sosyal alanlar oluşturma hedefini dile getirmişti. Konuşmasında, “Biz bu gençlik ittifakını kuralım. Tuzla Belediyesi kafeleri açalım. Yeni sosyal alanlar yaratalım. Bu çocuk, ucuz kahveyi Tuzla Belediyesi’nin kafesinde içsin” ifadelerini kullanmıştı.

11 AY SONRA BİRLİKTE SİPARİŞ VERDİLER

Bu sözler üzerine genç bir vatandaşın “Böyle bir şeyin yapılma ihtimali var mı acaba?” sorusuna “Tabii ki var” yanıtını veren Bingöl, yaklaşık 11 ay sonra açılan Tuzla Mekan’da aynı vatandaşla bir araya gelerek birlikte sipariş verdi. O anlarda Başkan Bingöl, seçim öncesi yapılan konuşmayı hatırlatarak, uygun fiyatlı ve nitelikli sosyal alanlar oluşturma sözünü yerine getirdiklerini vurguladı.

Haberin Devamı

Bu kapsamda ilçeye kazandırılan “Tuzla Mekan” konseptli yeni nesil kafeler şu şekilde sıralandı:

Tuzla Mekan Şifa, Tuzla Mekan Postane, Tuzla Mekan Aydınlı, Tuzla Mekan İskele ve Tuzla Mekan Ayyıldız.

VATANDAŞLARDAN TAM NOT

Tuzla Mekan’lardan yararlanan vatandaşlar ise memnuniyetlerini dile getirdi.

Bir öğrenci, “Kadıköy’de ders çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Tuzla’nın daha çok güzelleşmesi beni mutlu etti” ifadelerini kullanırken, bir diğer vatandaş özellikle Şifa Mahallesi’nde böyle bir hizmetin eksikliğine dikkat çekerek memnuniyetini dile getirdi. Başka bir vatandaş ise, “Eskiden bu saatlerde bu kalabalığı göremezdiniz. Demek ki bir şeyler değişiyor” sözleriyle dönüşüme işaret etti.